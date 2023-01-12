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Политика

Связанная с замглавы ОП Тимошенко компания получила от канала "Рада" 120 млн грн, — расследование

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Фото: Офис президента | Компания, связанные с замглавы ОП Тимошенко, получила 120 млн грн от канала "Рада" за телемарафон

"Рада" без тендера заключила контракт с компанией "Кинокит". Ее совладельцем является лектор Украинской киношколы, основанной супругой Кирилла Тимошенко.

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Телеканал "Рада" 29 декабря без тендера заключил соглашение с компанией "Кинокит" на производство программ для телемарафона на сумму в 120 млн грн. Эта компания связана с заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко. Об этом в четверг, 12 января, сообщает издание "Наші Гроші".

По данным журналистов, в этом году канал "Рада" заказал услуги по разработке творческой концепции и частичному технологическому циклу производства программ для телемарафона. В частности, речь идет о программах под рабочими названиями "Новости", "Специальные репортажи", "Репортажи сети корпунктов", "Лайв", "Выездные студии", "Разговорные студии" и "Документальные проекты". Объем заказа составляет 1250 часов — 1599 грн за минуту. По словам заказчика, фирма выиграла художественный конкурс, а на сайте Верховной Раде указано, что "Кинокит" выиграл конкурсы по программам, однако уточнения о том, были ли конкуренты, нет.

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Издание напомнило, что в октябре прошлого года "Кинокит" получило от "Центра защиты информационного пространства Украины" Министерства культуры и информационной политики крупнейшие подряды по производству программ для телемарафона стоимостью 24 млн грн.

В публикации отмечается, что "Кинокит" связан с Кириллом Тимошенко — в октябре 2020 года совладельцем компании стал экс-генпродюссер канала "1+1" Владимир Оселедчик, который также является лектором Украинской киношколы, основанной женой замглавы ОП Аленой Тимошенко. В декабре 2021 года владелицей компании стала актриса, которая училась в Украинской киношколе — Юлия Дроздова.

Также в материале говорится, что директор компании "Кинокит" Самойленко находился в РФ, а со второй половины 2019 года работал на канале "112 Украина" народного депутата Виктора Медведчука. Помимо этого бывший руководитель информагентства "112" и сотрудник телеканала Владислав Матяш принимал участие в проектах Кирилла Тимошенко "GoodMedia", а сейчас занимает должность "медиаэксперта канала "Рада".

Напомним, в декабре прошлого года журналисты сообщили, что заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко был замечен за рулем одного из самых дорогих автомобилей мира — Porsche Taycan. Чиновник утверждает, что несколько раз арендовал машину для личных нужд.

В октябре СМИ рассказали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Кабмине и Офисе президента по делу о хищении гуманитарки. Следственные действия коснулись и советницы Тимошенко Елены Симоненко.