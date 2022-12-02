Заместителя главы ОП заметили за рулем дорогого Porsche Taycan, — СМИ (фото)

Кроме того журналисты выяснили что замглавы ОП Кирилл Тимошенко проживает в особняке, площадью 1200 квадратных метров с собственным выходом к водоему.

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Заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко заметили за рулем одного из самых дорогих автомобилей мира — Porsche Taycan. Чиновник утверждает, что несколько раз арендовал машину для личных нужд, пишет "УП".

Новый Porsche Taycan городские камеры зафиксировали в Киеве в конце июня. Стоимость автомобиля на профильных сайтах – около $100 000.

Несколько позже в поселке Козин авто снова попало в объектив фотокамер. Тогда за рулем заметили мужчину, похожего на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко.

[ + – ] Кирилла Тимошенко зафиксировали за рулем Porsche Taycan Фото: УП

Сам Кирилл Тимошенко убеждает журналистов в том, что брал авто несколько раз для личных нужд у законного владельца — бизнесмена Вемира Давитяна, которому принадлежит ООО "Новем Логистик".

По словам политика, он брал машину у Давитяна 3-4 раза и вернул уже несколько месяцев назад. При этом доказательства, опубликованные УП, свидетельствуют, что таких раз было по меньшей мере вдвое больше.

Сам же бизнесмен сообщил, что предоставлял машину на тест-драйв, поскольку она не подошла ему.

Однако как утверждают журналисты "УП", Давитян не был зафиксирован за рулем авто ни разу.

Кроме того, редакция утверждает, что заместитель руководителя ОП поселился в имении на почти 1200 кв. м с собственным выходом к водоему, который принадлежит бизнесмену и одному из крупнейших застройщиков Игорю Никонову.

[ + – ] По информации журналистов, заместитель главы ОП проживает в роскошном особняке Фото: УП

Тимошенко говорит, что арендует имение по соображениям безопасности, поскольку его собственное жилье находится в гипотетической зоне поражения российскими ракетами.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко отказался от Chevrolet Tahoe из-за скандала. Он пообещал передать Chevrolet Tahoe в один из прифронтовых регионов для использования в гуманитарных целях.

Фокус также писал, что 27 октября журналисты bihus.info опубликовали расследование, в котором рассказали, что компания General Motors еще весной передала в Украину 50 новых Chevrolet Tahoe. Машины должны были использовать для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.