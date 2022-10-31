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Политика

"Пользоваться не буду": Кирилл Тимошенко отказался от Chevrolet Tahoe из-за скандала (видео)

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Кирилл Тимошенко использовал Chevrolet Tahoe для поездок по Украине

Подаренный компанией General Motors автомобиль, на котором ездил замглавы Офиса президента, должны отправить в прифронтовой регион для гуманитарных целей.

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко пообещал поменять служебный автомобиль после расследования журналистов bihus.info и разгоревшегоя в связи с этим скандала. Об этом представитель ОП написал у себя в соцсетях.

Тимошенко пообещал передать Chevrolet Tahoe в один из прифронтовых регионов для использования в гуманитарных целях.

В записанном видеообращении он рассказал, что машина находится на балансе Государственного управления делами – государственной структуры, обеспечивающей автомобилями Офис президента.

Замглавы ОП отметил, что использовал машину исключительно как служебное авто и проехал на нем 40 тыс. км в рабочих поездках по всей Украине.

"В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", –– подчеркнул он.

По его словам, в прифронтовую зону машину передадут уже в ближайшие дни.

Также он пообещал передать на этой неделе на нужды ВСУ три пикапа.

Кирилл Тимошенко и Chevrolet Tahoe: что произошло?

27 октября журналисты bihus.info опубликовали расследование, в котором рассказали, что компания General Motors еще весной передала в Украину 50 новых Chevrolet Tahoe. Машины должны были использовать для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий.

Расследователи заметили, что представитель Офиса президента передвигается на внедорожник Chevrolet Tahoe.

Как стало известно, одна из переданных в Украину машин оказалась в пользовании Госуправления делами, на балансе которого уже есть больше сотни авто. Как раз ее и использовал Кирилл Тимошенко для своих поездок.

Напомним, одно из прошлых расследований журналисті Bihus.Info посвятили выплатам украинским нардепам-беглецам. Журналисты выяснили, что после полномасштабного вторжения Верховная Рада перечислила сотни тысяч гривен парламентариям, которые открыто поддержали военную агрессию России.

В другом своем расследовании расследователи рассказали о новых элитных автомобилях, на которые пересели украинские народные депутаты во время полномасштабной войны.