"Користуватися не буду": Кирило Тимошенко відмовився від Chevrolet Tahoe через скандал (відео)

Подарований компанією General Motors автомобіль, на якому їздив заступник глави Офісу президента, повинні відправити до прифронтового регіону для гуманітарних цілей.

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Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко пообіцяв поміняти службовий автомобіль після розслідування журналістів bihus.info і скандалу, що розгорівся у зв'язку з цим. Про це представник ОП написав у себе в соцмережах.

Тимошенко пообіцяв передати Chevrolet Tahoe в один із прифронтових регіонів для використання з гуманітарною метою.

У записаному відеозверненні він розповів, що машина перебуває на балансі Державного управління справами — державної структури, яка забезпечує автомобілями Офіс президента.

Заступник голови ОП зазначив, що використав машину виключно як службове авто і проїхав на ньому 40 тис. км у робочих поїздках по всій Україні.

"Надалі користуватися цим авто не буду", — наголосив він.

За його словами, у прифронтову зону машину передадуть уже найближчими днями.

Також він пообіцяв передати цього тижня на потреби ЗСУ три пікапи.

Кирило Тимошенко та Chevrolet Tahoe: що сталося?

27 жовтня журналісти bihus.info опублікували розслідування, в якому розповіли, що компанія General Motors ще навесні передала в Україну 50 нових Chevrolet Tahoe. Машини мали використовувати для гуманітарних цілей та вивезення людей із зони бойових дій.

Розслідувачі зауважили, що представник Офісу президента пересувається на позашляховик Chevrolet Tahoe.

Як стало відомо, одна з переданих в Україну машин опинилася у користуванні Держуправління справами, на балансі якого вже є понад сотня авто. Саме її і використав Кирило Тимошенко для своїх поїздок.

Нагадаємо, одне з минулих розслідувань журналісти Bihus.Info присвятили виплатам українським нардепам-втікачам. Журналісти з'ясували, що після повномасштабного вторгнення Верховна Рада перерахувала сотні тисяч гривень парламентарям, які відкрито підтримали військову агресію Росії.

В іншому своєму розслідуванні розслідувачі розповіли про нові елітні автомобілі, на які пересіли українські народні депутати під час повномасштабної війни.