Війна не перешкода: частина нардепів пересіла на нові елітні авто, — Bihus.Info (фото, відео)

Після вторгнення в Україні закрили реєстри з відомостями про нерухомість та транспорт, а топчиновникам дозволили не подавати електронні декларації.

Під час повномасштабної війни з Росією частина народних депутатів України пересіла на нові елітні автомобілі. Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info.

У липні журналісти зняли, як до будівлі Верховної Ради під'їхав преміумседан Mercedes-Benz Maybach, з якого вийшов народний депутат від розпущеної фракції "Опозиційна платформа — За життя" Дмитро Ісаєнко. Цього ж дня в урядовому кварталі розслідувачі зустріли ще одного нардепа від колишньої ОПЗЖ — Віктора Чорного, якого вважають топсоратником обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.

Журналісти нагадують, що після повномасштабного вторгнення в Україні закрили реєстри поданих електронних декларацій, як і бази, в яких зберігалися відомості про нерухомість та транспортні засоби чиновників.

"Вони не зобов'язані подавати декларації через воєнний стан. Але хіба це означає, що у нардепів та їхніх родичів нічого нового не з'явилося? Ні, не означає", — йдеться в матеріалі Bihus.Info.

[ + – ] Частина нардепів пересіла на нові елітні авто під час війни з Росією

У закритому урядовому кварталі автори розслідування натрапили на автомобіль преміумкласу Audi Q7 2022 року випуску, який зареєстрований у країні у травні. Вартість на такі моделі на вторинному ринку стартує від 80 тисяч доларів. Цим автомобілем, як стверджують журналісти, приїхав народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який також обіймає посаду першого заступника глави президентської фракції.

У коментарі журналістам нардеп заявив, що авто Audi Q7 належить його братові.

"Я не купував. Вона (зареєстрована — ред.) на мого брата, який купив її собі і дав мені на ній їздити до вересня. Замовлення цього автомобіля оформлено до повномасштабної війни і без моєї участі", — пояснив Мотовиловець.

[ + – ] Нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець приїхав на новому Audi Q7

Також в урядовому кварталі на новому автомобілі помітили ще одну нардепку від "Слуги народу" Ольгу Василевську-Смаглюк. Парламентарка приїхала на електрокарі Jaguar I-Pace 2018 року випуску, вартість якого на вторинному ринку становить близько $50 тисяч. Транспортний засіб офіційно зареєстрований на брата Василевської-Смаглюк наприкінці 2021 року, проте за кермом перебуває саме нардепка від "Слуги народу".

За словами парламентарки, вона користується електрокаром із початку повномасштабних бойових дій з метою "економії палива". Василевська-Смаглюк також заявила, що розгляне можливість декларування електрокара у майбутньому.

[ + – ] Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк приїхала на електрокарі Jaguar I-Pace 2018

Журналісти також зняли, як на одному з блокпостів в урядовому кварталі військовослужбовці перевіряли люксовий седан Audi А8, із салону якого вийшов виключений із фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук. Автори розслідування стверджують, що на транспортному засобі були традиційні автомобільні номери, які використовує парламентарій — 1794.

Журналісти зазначають, що у своєму Instagram Артем Дмитрук неодноразово виставляв кадри з різними автомобілями, які не зареєстровані в його декларації. Парламентар пояснював, що транспортні засоби "брав в оренду або катався з друзями".

[ + – ] Нардеп Артем Дмитрук приїхав до Ради на новому Audi A8

Нагадаємо, колишній директор НАБУ Артем Ситник став головою Нацагентства з питань протидії корупції, в реєстрах якого числиться як корупціонер.

Також повідомлялося, що на Буковині викрили депутатку з чоловіком, які намагалися продати автомобіль, переданий на потреби Збройних Сил України.