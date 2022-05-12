Ексдиректор НАБУ Ситник став заступником голови НАЗК, у реєстрі якого числиться як корупціонер

У 2019 році рішенням суду Артема Ситника визнано винним у недекларуванні відпочинку, оплаченого третіми особами, через що чиновника внесли до реєстру корупціонерів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишнього директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника призначено на посаду заступника керівника Нацагентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє пресцентр відомства.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляють, що Артема Ситника призначено на посаду заступника голови НАЗК у четвер, 12 травня.

У пресслужбі зазначають, що колишній директор НАБУ в антикорупційному відомстві працюватиме за декількома напрямками. Завданнями Артема Ситника в НАЗК є:

координація взаємодії із силовими відомствами та органами прокуратури, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, які можуть бути причетні до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, а також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

За потреби, за даними відомства, Артем Ситник у разі відсутності голови НАЗК Олега Новікова виконуватиме його обов'язки.

Цікаво, що новий заступник керівника Нацагентства у 2019 році потрапив до Реєстру корупціонерів, який склало відомство. Апеляційний суд залишив чинним рішення Сарненського райсуду Рівненської області, який визнав тодішнього директора НАБУ винним у корупції.

[ + – ] Ситник став заступником голови НАЗК, у реєстрі якого числиться як корупціонер

Феміда зобов'язала Артема Ситника заплатити штраф за недекларування свого відпочинку, профінансованого третіми особами. Йдеться про візит на одне із мисливських угідь Рівненської області, під час якого ексдиректор НАБУ не сплатив кошти за проживання в розмірі 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, про звільнення Артема Ситника з посади керівника Національного антикорупційного бюро стало відомо 12 квітня. Нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомляла, що в топчиновника минув 7-річний термін виконання повноважень.