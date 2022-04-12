Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ, — нардеп від "Слуги народу"
За даними антикорупційного бюро, повноваження Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року. Обов'язки директора НАБУ виконуватиме перший заступник Гізо Углава.
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Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади. Про це у своєму Telegram повідомила нардепка від фракції "Слуга народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина.
За словами парламентаря, Артем Ситник залишив свою посаду в зв'язку із закінченням терміну його повноважень.
"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", — написала Юлія Гришина у своєму Telegram.
Пресслужба НАБУ в коментарі виданню "Українська правда" повідомила, що повноваження Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року, після чого обов'язки директора бюро виконуватиме його заступник Гізо Углава.
Як відомо, Артем Ситник став першим директором Національного антикорупційного бюро у 2015 році після створення силового відомства. Згідно із законодавством, голова НАБУ призначається на посаду на сім років. Одна й та сама особа не може бути директором антикорупційного бюро два терміни поспіль.
Артем Ситник — український юрист, колишній слідчий прокуратури та перший директор НАБУ. Був призначений на посаду керівника Національного антикорупційного бюро 16 квітня 2015 року указом п'ятого президента Петра Порошенка.
Нагадаємо, у 2022 році НАБУ повідомляло про викриття двох українських топполітиків. 28 січня детективи бюро з прокурорами САП "піймали на гарячому" в процесі отримання хабара нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. За даними НАБУ, парламентарій мав отримати майже 560 тисяч гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
9 лютого детективи бюро викрили на здобутті неправомірної вигоди депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. У справі про хабар у розмірі 1,26 млн гривень також фігурують також помічник депутата, директор комунального підприємства, двоє заступників директора комунального підприємства та наближена до парламентаря особа.