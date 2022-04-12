Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ, — нардеп від "Слуги народу"

За даними антикорупційного бюро, повноваження Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року. Обов'язки директора НАБУ виконуватиме перший заступник Гізо Углава.

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Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади. Про це у своєму Telegram повідомила нардепка від фракції "Слуга народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина.

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За словами парламентаря, Артем Ситник залишив свою посаду в зв'язку із закінченням терміну його повноважень.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", — написала Юлія Гришина у своєму Telegram.

Пресслужба НАБУ в коментарі виданню "Українська правда" повідомила, що повноваження Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року, після чого обов'язки директора бюро виконуватиме його заступник Гізо Углава.

[ + – ] Артема Ситника звільнено з посади директора НАБУ

Як відомо, Артем Ситник став першим директором Національного антикорупційного бюро у 2015 році після створення силового відомства. Згідно із законодавством, голова НАБУ призначається на посаду на сім років. Одна й та сама особа не може бути директором антикорупційного бюро два терміни поспіль.

Артем Ситник — український юрист, колишній слідчий прокуратури та перший директор НАБУ. Був призначений на посаду керівника Національного антикорупційного бюро 16 квітня 2015 року указом п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, у 2022 році НАБУ повідомляло про викриття двох українських топполітиків. 28 січня детективи бюро з прокурорами САП "піймали на гарячому" в процесі отримання хабара нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. За даними НАБУ, парламентарій мав отримати майже 560 тисяч гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

9 лютого детективи бюро викрили на здобутті неправомірної вигоди депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. У справі про хабар у розмірі 1,26 млн гривень також фігурують також помічник депутата, директор комунального підприємства, двоє заступників директора комунального підприємства та наближена до парламентаря особа.