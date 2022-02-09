Вимагав понад мільйон: НАБУ викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу"

Силовики стверджують, що депутат попався, отримуючи 1,26 млн гривень. До злочину причетні ще п'ять осіб. ЗМІ стверджують, що йдеться про "Слугу народу" Владислава Трубіцина.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили на одержанні хабара депутата Київської міськради від "Слуги народу" та ще п'ятьох людей. Про це повідомили в пресслужбі бюро.

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Журналіст Олег Новіков уточнив у Telegram, що йдеться про Владислава Трубіцина. Як зазначило НАБУ, у справі про отримання хабаря фігурують помічник депутата, директор комунального підприємства, двоє заступників директора комунального підприємства та наближена до депутата особа.

Депутат, змовившись з групою осіб, організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі наперед визначених компаній та подальшого безперешкодного їх використання.

"Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та ін.). Свої "послуги" учасники схеми оцінили в 1,39 млн гривень на рік, які згодом планували розподілити між собою", – йдеться в повідомленні.

Джерела "Української правди" в Київраді кажуть, що Трубіцин зміг втекти від детективів на автомобілі, його зараз розшукують. Детективи НАБУ затримали його неофіційного помічника Олександра Коча.

"Хабарники вимагали гроші від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів — "черепашок", для ведення торгівлі в центрі Києва", — зазначив у Facebook головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Пізніше видання "Країна" з посиланням на чат нардепів від "Євросолідарності" написало, що "слугу народу" затримали.

"Ховався він нібито в голови Оболонського району Кирила Фесика в кабінеті", – сказано в повідомленні.

[ + – ] Листування в чаті "Євросолідарності"

Чим відомий депутат Трубіцин?

Трубіцин обіймає в Київраді посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського доброустрою. Депутат пройшов у столичну міськраду в 2020 році за списком від "Слуги народу".

Бутусов називає Трубіцина "ключовою людиною у видачі дозволів на МАФи в Києві".

"Це людина, пов'язана з Єрмаком, яка до свого приходу в політику займалася як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві", – зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно на хабарі 558 тисяч гривень попався "слуга" Сергій Кузьміних. Його можуть відпустити під заставу в розмірі близько 50 тисяч гривень. Показово, що судове засідання в справі Кузьміних кілька разів переносили.

У січні цього року СБУ затримала під час отримання першої частини хабаря в розмірі 400 тис. гривень головного спеціаліста відділу закупівель матеріалів дочірнього підприємства АТ "Укргазвидобування", дочірнього підприємства НАК "Нафтогаз України". Весь розмір хабаря становив 600 тис. гривень.