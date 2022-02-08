Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: що відомо (відео)
Перенести засідання довелося через адвокатку парламентаря Ларису Криворучко, яка не встигла ознайомитися з матеріалами справи.
У вівторок, 8 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних. У ході суду з'ясувалося, що адвокатка нардепа Лариса Криворучко не встигла ознайомитись з матеріалами, тому було ухвалено рішення перенести засідання на 10:00 ранку 11 лютого. Про це свідчить трансляція, яку вів суд.
Уточнимо, що засідання сьогодні проходило після перерви, зробленої напередодні. Вчора його довелося відкласти, оскільки Кузьміних не взяв із собою документів, що підтверджують його особу.
У ході сьогоднішнього суду адвокатка нардепа Криворучко зажадала відведення секретаря судового засідання, звинувативши його у пристрасті. Однак, після недовгих роздумів суддя відмовив у задоволенні прохання.
Також з'ясувалося, що Кузьміних відмовився отримувати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тому довелося це вирішувати прямо в суді, у зв'язку із чим суддя був змушений перенести засідання на 10:00 11 лютого.
Днем раніше, 7 лютого, як повідомляв Фокус, нардеп Сергій Кузьміних, який попався на хабарі, влаштував у суді невелику сутичку з прокурором. Суддя стверджував, що бачить обвинуваченого вперше, а посвідчення народного депутата, яке той висунув, за законом не може засвідчити особу.
Кузьміних зі свого боку стверджував, що його паперовий паспорт у Житомирі, а завантажити в телефон додаток із "Дією" він не встиг.
Політик стверджує, що звинувачення у хабарництві з'явилося тоді, коли він почав активно боротися з махінаціями на Житомирщині.
Дещо раніше стало відомо, що обвинуваченого в корупційному злочині депутата партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних можуть відпустити на волю під грошову заставу — близько 50 тисяч гривень. Йому інкримінують не тяжкий злочин, звинувачуючи за статтею КК про зловживання владою.
У розшук Сергія Кузьміних було оголошено НАБУ 3 лютого 2022 року, коли той не з'явився на виклики слідчих. Сума отриманого Кузьміних хабара становить 558 тисяч гривень, він отримав його, як стверджує слідство, за сприяння в укладанні контрактів між приватними підприємствами та лікарнею в Житомирській області.