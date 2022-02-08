Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: що відомо (відео)

Перенести засідання довелося через адвокатку парламентаря Ларису Криворучко, яка не встигла ознайомитися з матеріалами справи.

У вівторок, 8 лютого, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату від фракції "Слуга народу" Сергію Кузьміних. У ході суду з'ясувалося, що адвокатка нардепа Лариса Криворучко не встигла ознайомитись з матеріалами, тому було ухвалено рішення перенести засідання на 10:00 ранку 11 лютого. Про це свідчить трансляція, яку вів суд.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Уточнимо, що засідання сьогодні проходило після перерви, зробленої напередодні. Вчора його довелося відкласти, оскільки Кузьміних не взяв із собою документів, що підтверджують його особу.

У ході сьогоднішнього суду адвокатка нардепа Криворучко зажадала відведення секретаря судового засідання, звинувативши його у пристрасті. Однак, після недовгих роздумів суддя відмовив у задоволенні прохання.

Також з'ясувалося, що Кузьміних відмовився отримувати клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тому довелося це вирішувати прямо в суді, у зв'язку із чим суддя був змушений перенести засідання на 10:00 11 лютого.

Днем раніше, 7 лютого, як повідомляв Фокус, нардеп Сергій Кузьміних, який попався на хабарі, влаштував у суді невелику сутичку з прокурором. Суддя стверджував, що бачить обвинуваченого вперше, а посвідчення народного депутата, яке той висунув, за законом не може засвідчити особу.

Кузьміних зі свого боку стверджував, що його паперовий паспорт у Житомирі, а завантажити в телефон додаток із "Дією" він не встиг.

Політик стверджує, що звинувачення у хабарництві з'явилося тоді, коли він почав активно боротися з махінаціями на Житомирщині.

Дещо раніше стало відомо, що обвинуваченого в корупційному злочині депутата партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних можуть відпустити на волю під грошову заставу — близько 50 тисяч гривень. Йому інкримінують не тяжкий злочин, звинувачуючи за статтею КК про зловживання владою.

У розшук Сергія Кузьміних було оголошено НАБУ 3 лютого 2022 року, коли той не з'явився на виклики слідчих. Сума отриманого Кузьміних хабара становить 558 тисяч гривень, він отримав його, як стверджує слідство, за сприяння в укладанні контрактів між приватними підприємствами та лікарнею в Житомирській області.