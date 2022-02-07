Зловлений на хабарі "слуга" Кузьміних влаштував бійку з прокурором у суді (відео)

Парламентарій забув паспорт, тому запобіжний захід йому не обрали. Нардеп казав, що в нього залишився телефон дитини, на який не можна встановити програму "Дія".

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи "слуги народу" Сергія Кузьміних, який попався на хабарі в 558 тисяч гривень. Про це повідомило агентство УНН за підсумками засідання суду.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Засідання розпочали о 16.10, але його довелося перенести, оскільки політик забув паспорт. Запобіжний захід парламентарію можуть обрати 8 лютого о 9:45.

"Новини.LIVE" зазначило, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийняли у Кузьміних посвідчення нардепа, щоб встановити його особу під час затримання, але за законодавством воно не може підтверджувати особу в суді.

[ + – ] Кузьміних приніс посвідчення нардепа до суду Фото: Facebook

Суддя казав, що бачить Кузьміних вперше, тому без паспорта не можна встановити його особистість. У Кузьміних при собі з документів було посвідчення народного депутата України.

"Паспорт у Житомирі, телефон у мене вилучили. У мене є телефон, який я взяв у дитини. Я намагався в нього завантажити "Дію", але це неможливо. Про всі ці події (звинувачення у хабарництві) я дізнався з інтернету", – пояснив нардеп.

Виштовхав прокурора

Прокурори хотіли вручити Кузьміних повістку на завтрашнє засідання суду і почали його блокувати при виході з будівлі. Кузьміних проігнорував їх та відштовхнув одного з прокурорів, він упав на підлогу, зазначило видання "Страна".

[ + – ] Кузьміних сказав, що "боровся з місцевими царями"

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) говорив, що парламентарію інкримінували статтю 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою чи службовим становищем). Кузьміних можуть звільнити під заставу 49,6 тис. гривень.

Політик стверджує, що доводитиме в суді свою невинність. Він пов'язав звинувачення в отриманні хабара з його боротьбою з "місцевими царьками та махінаціями" у Житомирській області.

[ + – ] Нардепа оголошували в розшук

Нагадаємо, що 3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук через те, що він не приходив на допити і не перебував за місцем проживання.

4 лютого адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко стверджувала, що нардеп перебуває на лікуванні, а інформація про медустанову є "медичною таємницею".

7 лютого детективи НАБУ у присутності прокурорів САП затримали нардепа. Кузьміних прибув до бюро з адвокатом, щоб уточнити причини, через які його оголосили в розшук.