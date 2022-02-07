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Політика Затримання "слуги народу" Сергія Кузьміних

Обвинуваченого в корупції "слугу" Кузьміних можуть відпустити під заставу майже 50 тисяч грн

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Кузьміних суд
"Слугу народу" Кузьміних можуть відпустити під заставу 49,6 тис. гривень

Дії народного депутата від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі в 558 тисяч гривень, було інкриміновано як не тяжкий злочин.

Засідання Вищого антикорупційного суду, на якому обиратимуть запобіжний захід для обвинуваченого в отриманні хабара "слуги народу" Сергія Кузьміних, перенесли на 16:00. Цю інформацію підтвердила адвокатка підозрюваного депутата Лариса Криворучко.

Інформацію про перенесення розгляду запобіжного заходу з 15:00 на 16:00 підтвердила секретарка судового процесу, однак причину вона відмовилася називати.

За словами Лариси Криворучко, представники ВАКС не знають, де перебуває нардеп Сергій Кузьміних, який зараз обвинувачений в отриманні хабара.

Співробітники ВАКС не знають, де перебуває підозрюваний у корупції Сергій Кузьміних

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарі журналістам також повідомив, що дії парламентарію від "Слуги народу", якого спіймали під час отримання хабара в розмірі 558 тисяч гривень, інкриміновані як "зловживання впливом" (стаття 364 Кримінального кодексу "Зловживання владою або службовим становищем" — ред.). Максимальна сума застави, під яку Сергія Кузьміних можуть звільнити з-під варти, становить 49 620 гривень.

О 16:10, за даними видання PavlovskyNews, у ВАКС розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу від "Слуги народу". Як зазначають журналісти, сторона звинувачення вимагає для підозрюваного Сергія Кузьміних 2 місяці арешту або заставу 49,6 тис. гривень.

Обвинуваченого в корупції Сергія Кузьміних можуть відпустити під заставу 49,6 тис. гривень

Нагадаємо, 3 лютого НАБУ оголосило в розшук підозрюваного в отриманні хабара нардепа Сергія Кузьміних. За даними силовиків, "слуга народу" не з'являється на допити та не перебуває за місцем проживання.

7 лютого Сергій Кузьміних зі своєю адвокаткою Ларисою Криворучко приїхали в НАБУ для уточнення інформації щодо оголошення його у розшук. У будівлі бюро підозрюваний в отриманні хабара нардеп був затриманий детективами та прокурорами САП.