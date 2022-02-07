Обвиняемого в коррупции "слугу" Кузьминых могут отпустить под залог в почти 50 тысяч грн

Действия народного депутата от "Слуги народа", которого поймали на взятке в 558 тысяч гривен, были инкриминированы как не тяжкое преступление.

Заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором будут избирать меру пресечения для обвиняемого в получении взятки "слуги народа" Сергея Кузьминых, перенесли на 16:00. Эту информацию подтвердила адвокат подозреваемого депутата Лариса Криворучко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Информацию о переносе рассмотрения меры пресечения с 15:00 на 16:00 подтвердила секретарь судебного процесса, однако причину она отказалась называть.

По словам Ларисы Криворучко, представители ВАКС не знают, где находится в данный момент обвиняемый в получении взятки нардеп Сергей Кузьминых.

[ + – ] Сотрудники ВАКС не знают, где находится подозреваемый в коррупции Сергей Кузьминых

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в комментарии журналистам также сообщил, что действия парламентария от "Слуги народа", которого поймали при получении взятки в размере 558 тысяч гривен, инкриминированы как "злоупотребление влиянием" (статья 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением" — ред.). Максимальная сумма залога, под который Сергея Кузьминых могут освободить из-под стражи, составляет 49620 гривен.

В 16:10, по данным издания PavlovskyNews, в ВАКС началось судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу от "Слуги народа". Как отмечают журналисты, сторона обвинения требует для подозреваемого Сергея Кузьминых 2 месяца ареста или залог в 49,6 тыс. гривен.

[ + – ] Обвиняемого в коррупции Сергея Кузьминых могут отпустить под залог в 49,6 тыс. гривен

Напомним, 3 февраля НАБУ объявило в розыск подозреваемого в получении взятки нардепа Сергея Кузьминых. По данным силовиков, "слуга народа" не является на допросы и не находится по месту проживания.

7 февраля Сергей Кузьминых со своим адвокатом Ларисой Криворучко приехали в НАБУ для уточнения информации по объявлению его в розыск. В здании бюро подозреваемый в получении взятки нардеп был задержан детективами и прокурорами САП.