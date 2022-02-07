НАБУ и САП задержали "слугу" Кузьминых, которого подозревают в получении взятки (фото)

Нардеп самостоятельно прибыл в бюро со своим адвокатом для уточнения информации по объявлению его в розыск.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Как отмечают в ведомстве, Сергей Кузьминых был задержан в понедельник, 7 февраля, детективами НАБУ в присутствии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Нардеп самостоятельно прибыл в бюро со своим адвокатом для уточнения информации по объявлению его в розыск.

Подозреваемому в получении взятки в размере 558 тысяч гривен "слуге народа" также вручат ходатайство об избрании ему судом меры пресечения.

В НАБУ также напомнили, что нардеп Сергей Кузьминых находился в розыске из-за того, что "скрывался от правоохранителей".

Пресс-служба САП проинформировала, что судебное заседание, на котором обвиняемому в получении взятки "слуге народа" будут избирать меру пресечения, начнется в понедельник в 15:00.

[ + – ] НАБУ и САП задержали обвиняемого в получении взятки Сергея Кузьминых Фото: НАБУ

[ + – ] НАБУ и САП задержали обвиняемого в получении взятки Сергея Кузьминых Фото: НАБУ

За несколько часов до задержания адвокат "слуги народа" Лариса Криворучко ехала в НАБУ, чтобы уточнить информацию о пребывании в розыске Сергея Кузьминых. По ее словам, она не получала от детективов и прокуроров САП официальных документов о том, разыскивается ли ее клиент.

"НАБУ не использует законные методы (информирования подозреваемого и адвоката о проведении следственных действий — ред.), а использует Facebook. Красивые картинки для того, чтобы люди поверили. А потом скажут — они купили суд. Ни одного официального документа по клиенту не получила!", — добавила Лариса Криворучко в своем Facebook.

[ + – ] Адвокат Сергея Кузьминых не получала от НАБУ документов о розыске нардепа

Ранее сообщалось, что 28 января детективы НАБУ поймали на взятке нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. По данным следствия, парламентарий получил 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

3 февраля нардеп Сергей Кузьминых был объявлен в розыск. Как утверждали в НАБУ, депутат от "Слуги народа" игнорирует вызовы правоохранителей и отсутствует по месту жительства.

Объявленный в розыск нардеп Сергей Кузьминых "нашелся" на следующий день в своем Facebook. По словам подозреваемого в получении взятки парламентария, он не скрывается от правоохранителей и готов принимать участие в процессуальных действиях НАБУ. Адвокат Сергея Кузьминых Лариса Криворучко утверждала, что ее клиент находится на лечении в больнице, однако отказалась уточнять, в каком именно учреждении.