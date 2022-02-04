Объявленный в розыск нардеп Кузьминых проходит лечение в больнице, — адвокат

Во время общения с журналистами Лариса Криворучко отказалась говорить, в каком именно медучреждении находится политик, ссылаясь на "медицинскую тайну".

Народный депутат из "Слуги народа" Сергей Кузьминых, объявленный в розыск Национальным антикоррупционным бюро Украины в связи с производством о взятке, не смог прийти в НАБУ, так как проходит лечение, а информация о том, в каком именно медучреждении находится политик, является "медицинской тайной". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила адвокат нардепа Лариса Криворучко.

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Как заявила юрист, ее клиент 28 января получил несколько повесток от НАБУ, в которых он был указан в качестве свидетеля. Однако, как утверждает адвокат, 31 января Кузьминых заболел и она направила в ведомство "соответствующий письменный документ". При этом Криворучко заявила, что Бюро подтвердило ей получение такого документа.

"Для того, чтобы (следствие) оперативно владело информацией, я позвонила детективу НАБУ, который вызывал моего клиента, и сообщила, что мой клиент находится на больничном и соответственно проинформировала о том, что я письменно в канцелярию НАБУ отослала документы", — рассказала адвокат.

По словам представительницы нардепа, детектив НАБУ также подтвердил ей, что Кузьминых вызывается в Бюро "в качестве свидетеля".

Отвечая на вопрос журналистов о том, где именно проходит лечение нардеп и не пытается ли он на самом деле скрыться от следствия, Криворчуко заявила: "Мой клиент находится в медицинском учреждении. Он не может в связи с лечением покинуть данное учреждение, потому что происходит лечение — капельницы, другие медицинские процедуры. Эта информация она охраняется медицинским законодательством и является медицинской тайной".

Также адвокат заявила, что если бы она раскрыла местоположение больницы, где лечится политик, туда бы пришло большое количество людей, а Кузьминых "не в том состоянии", чтобы с ними общаться.

Что касается возможных сроков выздоровления нардепа, Криворчуко сообщила, что 31 января врачи заявляли о возможности выписки Кузьминых через 10 дней.

В свою очередь начальница пресс-службы НАБУ Маграрита Живага в эфире вещателя заявила, что ни нардеп, ни его адвокат, не предоставили следствию информацию касательно конкретного медучреждения, в котором "он якобы находится".

Напомним, 28 января НАБУ сообщило, что на взятке был пойман народный депутат. По данным СМИ, им оказался представитель фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых. В ведомстве сообщили, что нардепа поймали при получении взятки в 558 тысяч гривен, которые предназначались ему за помощь в заключении договоров между частным предприятиями и больницей в Житомирской области. Уже 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых.

2 февраля политик обратился к коллегам по "Слуге народа" и попросил временно исключить его из состава фракции с возможностью возвращения, в случае, если его невиновность будет доказана.

3 февраля НАБУ сообщило, что Кузьминых был объявлен в розыск из-за "отсутствия его по месту жительства". Позже сам фигурант производства заявил, что он не скрывается от следствия и готов доказывать свою правоту в суде.