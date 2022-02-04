Оголошений у розшук нардеп Кузьміних проходить лікування у лікарні, — адвокатка

Під час спілкування з журналістами Лариса Криворучко відмовилася говорити, у якій саме медустанові перебуває політик, посилаючись на "медичну таємницю".

Народний депутат із "Слуги народу" Сергій Кузьміних, оголошений у розшук Національним антикорупційним бюро України у зв'язку з провадженням про хабар, не зміг прийти до НАБУ, оскільки проходить лікування, а інформація про те, у якій саме медустанові перебуває політик, є "медичною таємницею". Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила адвокатка нардепа Лариса Криворучко.

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Як заявила юристка, її клієнт 28 січня отримав кілька повісток від НАБУ, у яких він був зазначений як свідок. Проте, як стверджує адвокатка, 31 січня Кузьміних захворів, і вона направила до відомства "відповідний письмовий документ". При цьому Криворучко заявила, що Бюро підтвердило отримання такого документа.

"Для того, щоб (слідство) оперативно володіло інформацією, я зателефонувала детективу НАБУ, який викликав мого клієнта, і повідомила, що мій клієнт на лікарняному і відповідно поінформувала про те, що я письмово до канцелярії НАБУ надіслала документи", — розповіла адвокатка.

За словами представниці нардепа, детектив НАБУ також підтвердив їй, що Кузьміних викликається в Бюро "як свідок".

Відповідаючи на запитання журналістів про те, де саме проходить лікування нардеп і чи не намагається він насправді втекти від слідства, Криворучко заявила: "Мій клієнт перебуває в медичному закладі. Він не може у зв'язку з лікуванням покинути цей заклад, тому що відбувається лікування — крапельниці, інші медичні процедури. Ця інформація охороняється медичним законодавством і є медичною таємницею".

Також адвокатка заявила, що якби вона розкрила місцерозташування лікарні, де лікується політик, туди прийшла б велика кількість людей, а Кузьміних "не в тому стані", щоб з ними спілкуватися.

Щодо можливих термінів одужання нардепа, Криворучко повідомила, що 31 січня лікарі заявляли про можливість виписки Кузьміних за 10 днів.

У свою чергу начальниця пресслужби НАБУ Маргарита Живага в ефірі мовника заявила, що ні нардеп, ні його адвокат не надали слідству інформацію щодо конкретної медустанови, у якій "він нібито перебуває".

Нагадаємо, 28 січня НАБУ повідомило, що на хабарі було спіймано народного депутата. За даними ЗМІ, ним виявився представник фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних. У відомстві повідомили, що нардепа упіймали при отриманні хабара в 558 тисяч гривень, які призначалися йому за допомогу в укладанні договорів між приватним підприємствами та лікарнею у Житомирській області. Уже 31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.

2 лютого політик звернувся до колег зі "Слуги народу" і попросив тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведена.

3 лютого НАБУ повідомило, що Кузьміних був оголошений у розшук через "відсутність його за місцем проживання". Пізніше сам фігурант провадження заявив, що він не ховається від слідства і готовий доводити свою правоту в суді.