"Слуга" Кузьміних, підозрюваний у хабарництві, просить виключити його з фракції

Нардеп звернувся до керівництва партії та фракції з проханням залишити за ним право повернутися до лав пропрезидентської сили в Раді в разі, якщо суд доведе його невинність.

Народний депутат Сергій Кузьміних, підозрюваний в отриманні понад 0,5 млн грн хабара, попросив виключити його з фракції "Слуга народу" з можливістю повернення, якщо буде доведено його невинність щодо цього кримінального провадження. Листи з відповідним проханням політик направив на ім'я керівниці партії Олени Шуляк та голови фракції Давида Арахамії, повідомила речниця "слуг" у парламенті Юлія Палійчук у своєму телеграм-каналі.

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"(У листі Кузьміних) просить виключити його з-поміж членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведена в установленому законом порядку", — повідомила представниця фракції,

Палійчук нагадала, що Кузьміних є безпартійним, проте перебуває у фракції "слуг народу" у Верховній Раді. Питання про тимчасове вилучення політика звідти буде розглянуто на найближчому фракційному засіданні.

[ + – ] Пост Палійчук у телеграм-каналі

Нагадаємо, 28 січня цього року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про затримання народного депутата під час отримання хабара в розмірі 558 тисяч гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними підприємствами та лікарнею в Житомирській області. ЗМІ тоді повідомили, що йдеться про народного обранця з фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних, якого було обрано до парламенту як безпартійного по округу №67 у Житомирській області у 2019 році.

31 січня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла про підписання Кузьміних повідомлення про підозру отримання неправомірної вигоди. Також керівниця Офісу генпрокурора заявила, що їй боляче констатувати цей факт, оскільки рідний брат нардепа Олег Кузьміних брав участь у боях за Донецький аеропорт і був у полоні проросійських бойовиків на Донбасі.

1 лютого НАБУ повідомило, що нардеп тричі – 29 січня, 31 січня та 1 лютого – проігнорував виклики до правоохоронних органів щодо цього провадження. Людина, яка представилася співробітникам відомств захисником політика, повідомила, що вона перебуває "в закладі охорони здоров'я" та прийти до правоохоронців не може. У НАБУ заявили, що ці обставини не можуть розглядатися як поважна причина для неявки.