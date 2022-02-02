"Слуга" Кузьминых, подозреваемый во взяточничестве, просит исключить его из фракции

Нардеп обратился к руководству партии и фракции с просьбой оставить за ним право вернуться в ряды пропрезидентской силы в Раде в случае, если суд докажет его невиновность.

Народный депутат Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении более 0,5 млн грн взятки, попросил исключить его из фракции "Слуга народа" с возможностью возвращения, если будет доказана его невиновность по этому уголовному производству. Письма с соответствующей просьбой политик направил на имя руководителя партии Елены Шуляк и главы фракции Давида Арахамии, сообщила спикер "слуг" в парламенте Юлия Палийчук в своем телеграм-канале.

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"(В письме Кузьминых) просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке", — сообщила представительница фракции,

Палийчук напомнила, что Кузьминых является беспартийным, однако состоит во фракции "слуг народа" в Верховной Раде. Вопрос о временном исключении политика оттуда будет рассмотрен на ближайшем фракционном заседании.

[ + – ] Пост Палийчук в телеграм-канале

Напомним, 28 января этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании народного депутата во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключение контрактов между частными предприятиями и больницей в Житомирской области. СМИ тогда сообщили, что речь идет о народном избраннике из фракции "Слуга народа" Сергее Кузьминых, который был избран в парламент как беспартийный по округу №67 в Житомирской области в 2019 году.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о подписании Кузьминых сообщения о подозрении в получении неправомерной выгоды. Также руководительница Офиса генпрокурора заявила, что ей больно констатировать этот факт, так как родной брат нардепа — Олег Кузьминых — участвовал в боях за Донецкий аэропорт и был в плену пророссийских боевиков на Донбассе.

1 февраля НАБУ сообщило, что нардеп трижды — 29 января, 31 января и 1 февраля — проигнорировал вызовы в правоохранительные органы по этому производству. Человек, представившийся сотрудникам ведомств защитником политика, сообщил, что тот находится "в учреждении здравоохранения" и прийти к правоохранителям не может. В НАБУ заявили, что эти обстоятельства не могут рассматриваться в качестве уважительной причины для неявки.