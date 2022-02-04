Оголошений у розшук "слуга народу" Кузьміних "знайшовся" у своєму Facebook

Обвинувачений у хабарництві нардеп стверджує, що не ховається від правоохоронців та готовий брати участь у всіх процесуальних діях.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних із подивом відреагував на те, що Національне антикорупційне бюро оголосило його у розшук. Відповідну публікацію нардеп опублікував у Facebook.

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За словами Сергія Кузьміних, якого звинувачують у отриманні хабара у розмірі майже 560 тисяч гривень, він не ховається від правоохоронних органів та готовий брати участь у всіх процесуальних діях у межах розслідування.

Нардеп від "Слуги народу" також заявив, що детективи НАБУ отримують щоденно актуальну інформацію від його адвоката Лариси Криворучко. І станом на 3 лютого, як стверджує Сергій Кузьміних, ні він, ні його захисник досі не отримали повістку на допит.

"Всі наші контакти працівникам НАБУ відомі. Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і найбільше зацікавлені розповісти, що відбулося, і відстоювати свою позицію в суді. Всім міцного здоров'я!", — додав Сергій Кузьміних у своєму Facebook.

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Адвокат обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди нардепа Лариса Криворучко 3 лютого повідомляла, що її клієнт Сергій Кузьміних перебуває на лікуванні і не міг з'явитися на допит як свідок 31 січня.

За її словами, про стан здоров'я підозрюваного депутата через канцелярію було поінформовано детектива НАБУ О. Гладзура, і відтоді вони не отримували жодних повісток.

"Зі мною як адвокатом клієнта (Сергій Кузьміних — ред.), з клієнтом — ніхто з представників НАБУ та САП станом на 03 лютого — не зв'язувався і не повідомляв про необхідність повторного виклику клієнта в НАБУ та САП. Готова надати всі документи на підтвердження зазначених обставин. Поважайте закон", — додала Лариса Криворучко у Facebook.

[ + – ] Обвинувачуваній в отриманні хабара Сергій Кузьміних перебуває на лікуванні

Нагадаємо, 28 січня детективи НАБУ затримали нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. У відомстві стверджували, що парламентарія впіймали при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень, які призначалися як "винагорода" за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних, якого звинувачують у отриманні хабара, та повідомила, що попередні заслуги не можна "конвертувати в імунітет від прокурорів".

2 лютого підозрюваний нардеп Сергій Кузьміних звернувся до колег по "Слузі народу" та попросив тимчасово виключити його зі складу фракції до закінчення розслідування.

Цього ж дня НАБУ опублікувало запис переговорів із депутатом, у процесі яких "слуга народу" вимагав від приватних компаній 30% вартості держконтрактів на постачання медичного обладнання лікарням. Наступного дня пресслужба антикорупційного бюро повідомила, що Сергія Кузьміних оголосили у розшук через "відсутність його за місцем проживання".