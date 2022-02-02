"Хоча тугриками, мені все одно": НАБУ показало запис переговорів зі "слугою" Кузьміних

Нардеп вимагав від приватних компаній 30% вартості багатомільйонних держконтрактів на поставки медичного обладнання лікарням.

Представники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) опублікували відео, присвячене розслідуванню, яке ініційоване щодо народного депутата України. У розміщеному сюжеті ім'я чиновника не згадується, але очевидно, що йдеться про Сергія Кузьміних із фракції "Слуга народу". Нардепа підозрюють у отриманні хабара за свою допомогу під час укладання контрактів між приватними організаціями та лікарнею в Житомирській області. Відео опубліковане на офіційному сайті відомства.

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У сюжеті присутні записи переговорів Кузьміних із представниками приватної компанії, під час яких обговорювалися деталі отримання т. зв. відкату — 30% від загальної суми контракту на постачання медичного обладнання для УЗД і МРТ.

28 січня 2022 року нардепа було затримано при отриманні хабара — 558 тис. грн. За версією слідства, ці кошти депутат одержав незаконним шляхом, використовуючи своє становище держчиновника.

31 січня 2022 року генпрокуратура повідомила йому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.

Водночас Кузьміних користується депутатською недоторканністю й досі не затриманий, хоч і неодноразово викликався до суду.

Що кажуть у НАБУ?

Повідомляється, що в середині 2021 року НАБУ отримало відомості про існування корупційної схеми, до якої, можливо, було залучено народного депутата України, який, користуючись своїм становищем і особистими зв'язками, міг упливати на процес держзакупівель обладнання для лікарень.

Восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо компанія планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, питання слід попередньо узгодити з якимось депутатом Верховної Ради.

Під час зустрічі представника компанії з держчиновником останній по суті пообіцяв передати тендер на закупівлю обладнання, яке оплачується з бюджету.

Першим об'єктом такої "співпраці" стало комунальне підприємство "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка", яке, відповідно до домовленостей із депутатом, закупило обладнання на суму 40 млн грн. Депутат натякнув, що його послуги не безкоштовні — і за це доведеться заплатити 30% вартості укладених із лікарнею договорів.

На опублікованому записі нардеп у бесіді з представником приватної компанії повідомляє про свої можливості вплинути на держзакупівлі в Житомирській області, зокрема згадується Департамент охорони здоров'я Житомира.

"Ти можеш Житомирську область, якусь будь-яку лікарню, вона працює з нами. Будь-яку. Візьмеш на карті Житомирську область і ось так", — запевняв нардеп.

У переговорах ішлося про затримки фінансування, що не дозволило вчасно розрахуватись за частину обладнання. Щоб прискорити процес, нардеп порадив укласти нові договори з лікарнею.

Надалі, дізнавшись про отримання оплати за поставлену лікарні систему УЗД, нардеп нагадав представнику приватної компанії, що настав час розрахуватися за надані "послуги", тобто виплатити 558 тис. грн, а це 30% від суми договору (1,86 млн грн). Він також дав зрозуміти, що така система взаєморозрахунків є цілком прийнятною і для розрахунків і майбутніх контрактів.

По суті йшлося про відкат у 12 млн грн (30% від 37,499 грн за поставлені МРТ – 11, 25 млн грн і 30% від 1,9 млн грн за лапароскопічний набір для хірургічних процедур – 398 тис. грн).

"Сержику, одне інтимне запитання. Гривні?" — запитав представник компанії, на що отримав відповідь депутата: "Хоча тугриками, мені все одно. Як вам зручно, дівчино".

Повідомлялося, що за хабарем приїде довірена особа нардепа, ймовірно, водій. Погодивши фінансову частину договору, нардеп безпосередньо отримав неправомірний зиск від представника компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що "Слуга" Кузьміних, якому генпрокуратура повідомила про підозру в хабарництві, попросив виключити його із фракції. Народний обранець звернувся до керівництва партії та попросив залишити за ним право повернутися до лав пропрезидентської політсили, якщо суд його виправдає.