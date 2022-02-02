"Хоть тугриками, мне все равно": НАБУ показало запись переговоров со "слугой" Кузьминых

Нардеп требовал от частных компаний 30% от стоимости многомиллионных госконтрактов на поставки медицинского оборудования больницам.

Представители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) опубликовали видео, посвященное расследованию, которое инициировано в отношении народного депутата Украины. В размещенном сюжете имя чиновника не упоминается, но, очевидно, что речь идет о Сергее Кузьминых из фракции "Слуга народа". Нардеп подозревается в получении взятки за свою помощь при заключении контрактов между частными организациями и больницей в Житомирской области. Видео опубликовано на официальном сайте ведомства.

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В сюжете присутствуют записи переговоров Кузьминых с представителями частной компании, во время которых обсуждались детали получения т.н. отката — 30% от общей суммы контракта на поставки медицинского оборудования для УЗД и МРТ.

28 января 2022 года нардеп был задержан при получении взятки — 558 тыс. грн. По версии следствия, эти средства депутат получил незаконным путем, используя свое положение госчиновника.

31 января 2022 года генпрокуратура сообщила ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Вместе с тем, Кузьминых пользуется депутатской неприкосновенностью и до сих пор не задержан, хотя и неоднократно вызывался в суд.

Что говорят в НАБУ?

Сообщается, что в середине 2021 года НАБУ получило сведения о существовании коррупционной схемы, в которую, возможно, был вовлечен народный депутат Украины, который, пользуясь своим положением и личными связями, мог влиять на процесс госзакупок оборудования для больниц.

Осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что в случае если компания планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, вопрос следует предварительно согласовать с неким депутатом Верховной Рады.

Во время встречи представителя компании с госчиновником, последний, по сути, пообещал передать тендер на закупку оборудования, которое оплачивается из бюджета.

Первым объектом такого "сотрудничества" стало коммунальное предприятие "Больница N 2 им. В.П. Павлусенка", которое, в соответствии с договоренностями с депутатом закупило оборудование на сумму 40 млн грн. Депутат намекнул, что его услуги не бесплатные — и за это понадобится заплатить 30% от стоимости заключенных с больницей договоров.

На опубликованной записи нардеп в беседе с представителем частной компании сообщает о своих возможностях повлиять на госзакупки в Житомирской области, в частности, упоминается Департамент охраны здоровья Житомира.

"Ты можешь Житомирскую область, какую-то любую больницу, она работает с нами. Любую. Возьмешь на карте Житомирскую область и вот так", — заверял нардеп.

В переговорах шла речь о задержках финансирования, что не позволило вовремя рассчитаться за часть оборудования. Дабы ускорить процесс, нардеп посоветовал заключить новые договоры с больницей.

В дальнейшем, уже узнав о получении оплаты за поставленную больнице систему УЗД, нардеп напомнил представителю частной компании, что пришло время рассчитаться за предоставленные "услуги", то есть выплатить 558 тыс. грн, а это 30% от суммы договора (1,86 млн грн.). Он также дал понять, что такая система взаиморасчетов вполне приемлема и для расчетов и будущим контрактам.

По сути речь шла об откате в 12 млн грн. (30% от 37,499 грн. за поставленные МРТ — 11, 25 млн грн. и 30% от 1,9 млн грн. за лапароскопический набор для хирургических процедур — 398 тыс. грн).

"Сержик, один интимный вопрос. Гривны?" — спросил представитель компании, на что получил ответ депутата: "Хоть тугриками, мне все равно. Как вам удобно, девушка".

Сообщалось, что за взяткой приедет доверенное лицо нардепа, предположительно, водитель. Согласовав финансовую часть договора, нардеп непосредственно получил неправомерную выгоду от представителя компании.

Ранее Фокус сообщал, что "Слуга" Кузьминых, которому генпрокуратура сообщила о подозрении во взяточничестве, попросил исключить его из фракции. Народный избранник обратился к руководству партии и попросил оставить за ним право вернуться в ряды пропрезидентской политсилы, если суд его оправдает.