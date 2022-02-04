Объявленный в розыск "слуга народа" Кузьминых "нашелся" в своем Facebook

Обвиняемый во взяточничестве нардеп утверждает, что не скрывается от правоохранителей и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых с удивлением отреагировал на то, что Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск. Соответствующую публикацию нардеп опубликовал в своем Facebook.

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По словам Сергея Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки в размере почти 560 тысяч гривен, он не скрывается от правоохранительных органов и готов принимать участие во всех процессуальных действиях в рамках расследования.

Нардеп от "Слуги народа" также заявил, что детективы НАБУ получают ежедневно актуальную информацию от его адвоката Ларисы Криворучко. И по состоянию на 3 февраля, как утверждает Сергей Кузьминых, ни он, ни его защитник все еще не получили повестку на допрос.

"Все наши контакты работникам НАБУ известны. Повторяюсь и подчеркиваю, готовы принимать полное участие во всех процессуальных действиях и больше всех заинтересованы рассказать произошедшее, и отстаивать свою позицию в суде. Всем крепкого здоровья!", — добавил Сергей Кузьминых в своем Facebook.

[ + – ] "Слуга" Сергей Кузьминых отреагировал на объявление себя в розыск

Адвокат обвиняемого в получении неправомерной выгоды нардепа Лариса Криворучко 3 февраля сообщала, что ее клиент Сергей Кузьминых находится на лечении и не мог явиться на допрос в качестве свидетеля 31 января.

По ее словам, о состоянии здоровья подозреваемого депутата через канцелярию был проинформирован детектив НАБУ А. Гладзура, и с того момента они не получали никаких повесток.

"Со мной как адвокатом клиента (Сергей Кузьминых — ред.), с клиентом — никто из представителей НАБУ и САП по состоянию на 03 февраля – не связывался и не сообщал о необходимости повторного вызова клиента в НАБУ и САП. Готова предоставить все документы в подтверждение указанных обстоятельств. Уважайте закон", — добавила Лариса Криворучко в Facebook.

[ + – ] Обвиняемій в получении взятки Сергей Кузьминых находится на лечении

Напомним, 28 января детективами НАБУ был задержан нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. В ведомстве утверждали, что парламентария поймали при получении неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен, которые предназначались в качестве "вознаграждения" за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки, и сообщила, что предыдущие заслуги нельзя "конвертировать в иммунитет от прокуроров".

2 февраля подозреваемый нардеп Сергей Кузьминых обратился к коллегам по "Слуге народа" и попросил временно исключить его из состава фракции до окончания расследования.

В этот же день НАБУ опубликовало запись переговоров с депутатом, в ходе которых "слуга народа" требовал от частных компаний 30% от стоимости госконтрактов на поставки медицинского оборудования больницам. На следующий день пресс-служба антикоррупционного бюро сообщила, что Сергей Кузьминых был объявлен в розыск из-за "отсутствия его по месту жительства".