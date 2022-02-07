НАБУ та САП затримали "слугу" Кузьміних, якого підозрюють в отриманні хабаря (фото)

Нардеп самостійно прибув у бюро зі своїм адвокатом для уточнення інформації щодо оголошення його в розшук.

Народного депутата України від фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних затримали за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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Як зазначають у відомстві, Сергія Кузьміних затримали в понеділок, 7 лютого, детективи НАБУ в присутності прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Нардеп самостійно прибув у бюро зі своїм адвокатом для уточнення інформації щодо оголошення його в розшук.

Підозрюваному в отриманні хабаря розміром 558 тисяч гривень "слузі народу" також вручать клопотання про запобіжний захід, який обере йому суд.

НАБУ також нагадали, що нардепа Сергія Кузьміних розшукували через те, що він "ховався від правоохоронців".

Пресслужба САП проінформувала, що судове засідання, на якому обвинуваченому в отриманні хабаря "слузі народу" обиратимуть запобіжний захід, розпочнеться у понеділок о 15:00.

[ + – ] НАБУ та САП затримали обвинуваченого в отриманні хабаря Сергія Кузьміних Фото: НАБУ

[ + – ] НАБУ та САП затримали обвинуваченого в отриманні хабаря Сергія Кузьміних Фото: НАБУ

За кілька годин до затримання адвокат "слуги народу" Лариса Криворучко їхала до НАБУ, щоб уточнити інформацію про перебування в розшуку Сергія Кузьміних. За її словами, вона не отримувала від детективів та прокурорів САП офіційних документів про те, чи розшукується її клієнт.

"НАБУ не використовує законні методи (інформування підозрюваного та адвоката про проведення слідчих дій — ред.), а використовує Facebook. Гарні картинки для того, щоб люди повірили. А потім скажуть — вони купили суд. Жодного офіційного документа про клієнта не отримала! " — додала Лариса Криворучко у своєму Facebook.

[ + – ] Адвокат Сергія Кузьміних не отримувала від НАБУ документів про розшук нардепа

Раніше повідомлялося, що 28 січня детективи НАБУ впіймали на хабарі нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. За даними слідства, парламентарій отримав 558 тисяч гривень за сприяння в укладанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

3 лютого нардепа Сергія Кузьміних оголосили в розшук. Як стверджували в НАБУ, депутат від "Слуги народу" ігнорує виклики правоохоронців та відсутній за місцем проживання.

Оголошений у розшук нардеп Сергій Кузьміних "знайшовся" наступного дня у своєму Facebook. За словами підозрюваного в отриманні хабаря парламентаря, він не ховається від правоохоронців та готовий брати участь у процесуальних діях НАБУ. Адвокат Сергія Кузьміних Лариса Криворучко стверджувала, що її клієнт перебуває на лікуванні в лікарні, проте відмовилася уточнювати, в якій саме.