Попавшийся на взятке "слуга" Кузьминых устроил потасовку с прокурором в суде (видео)
Парламентарий забыл паспорт, поэтому меру пресечения ему не избрали. Нардеп говорил, что у него остался телефон ребенка, на который нельзя установить приложение "Дія".
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела "слуги народа" Сергея Кузьминых, который попался на взятке в 558 тысяч гривен. Об этом сообщило агентство УНН по итогам заседания суда.
Заседание начали в 16:10, но его пришлось перенести, поскольку политик забыл паспорт. Меру пресечения парламентарию могут избрать 8 февраля в 9:45.
"Новини.LIVE" отметило, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) приняли у Кузьминых удостоверение нардепа, чтобы установить его личность при задержании, но по законодательству оно не может подтверждать личность в суде.
Судья говорил, что видит Кузьминых первый раз, поэтому без паспорта нельзя установить его личность. У Кузьминых при себе из документов было удостоверение народного депутата Украины.
"Паспорт в Житомире, телефон у меня изъяли. У меня есть телефон, который я взял у ребенка. Я пытался в него закачать "Дію", но это невозможно. Обо всех этих событиях (обвинении во взяточничестве) я узнал из интернета", – объяснил нардеп.
Вытолкал прокурора
Прокуроры хотели вручить Кузьминых повестку на завтрашнее заседание суда и начали его блокировать при выходе из здания. Кузьминых проигнорировал их и оттолкнул одного из прокуроров, он упал на пол, отметило издание "Страна".
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорил, что парламентарию инкриминировали статью 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Кузьминых могут освободить под залог в 49,6 тыс. гривен.
Политик утверждает, что будет в суде доказывать свою невиновность. Он cвязал обвинение в получении взятки с его борьбой с "местными царьками и махинациями" в Житомирской области.
Напомним, что 3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за того, что он не являлся на допросы и не находился по месту проживания.
4 февраля адвокат Кузьминых Лариса Криворучко утверждала, что нардеп находится на лечении, а информация о медучреждении является "медицинской тайной".
7 февраля детективы НАБУ в присутствии прокуроров САП задержали нардепа. Кузьминых прибыл в бюро с адвокатом, чтобы уточнить причины, по которым его объявили в розыск.