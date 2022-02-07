Попавшийся на взятке "слуга" Кузьминых устроил потасовку с прокурором в суде (видео)

Парламентарий забыл паспорт, поэтому меру пресечения ему не избрали. Нардеп говорил, что у него остался телефон ребенка, на который нельзя установить приложение "Дія".

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела "слуги народа" Сергея Кузьминых, который попался на взятке в 558 тысяч гривен. Об этом сообщило агентство УНН по итогам заседания суда.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Заседание начали в 16:10, но его пришлось перенести, поскольку политик забыл паспорт. Меру пресечения парламентарию могут избрать 8 февраля в 9:45.

"Новини.LIVE" отметило, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) приняли у Кузьминых удостоверение нардепа, чтобы установить его личность при задержании, но по законодательству оно не может подтверждать личность в суде.

[ + – ] Кузьминых принес удостоверение нардепа в суд Фото: Facebook

Судья говорил, что видит Кузьминых первый раз, поэтому без паспорта нельзя установить его личность. У Кузьминых при себе из документов было удостоверение народного депутата Украины.

"Паспорт в Житомире, телефон у меня изъяли. У меня есть телефон, который я взял у ребенка. Я пытался в него закачать "Дію", но это невозможно. Обо всех этих событиях (обвинении во взяточничестве) я узнал из интернета", – объяснил нардеп.

Вытолкал прокурора

Прокуроры хотели вручить Кузьминых повестку на завтрашнее заседание суда и начали его блокировать при выходе из здания. Кузьминых проигнорировал их и оттолкнул одного из прокуроров, он упал на пол, отметило издание "Страна".

[ + – ] Кузьминых сказал, что "боролся с местными царьками"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорил, что парламентарию инкриминировали статью 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Кузьминых могут освободить под залог в 49,6 тыс. гривен.

Политик утверждает, что будет в суде доказывать свою невиновность. Он cвязал обвинение в получении взятки с его борьбой с "местными царьками и махинациями" в Житомирской области.

[ + – ] Нардепа объявляли в розыск

Напомним, что 3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск из-за того, что он не являлся на допросы и не находился по месту проживания.

4 февраля адвокат Кузьминых Лариса Криворучко утверждала, что нардеп находится на лечении, а информация о медучреждении является "медицинской тайной".

7 февраля детективы НАБУ в присутствии прокуроров САП задержали нардепа. Кузьминых прибыл в бюро с адвокатом, чтобы уточнить причины, по которым его объявили в розыск.