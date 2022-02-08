Суд по делу нардепа Кузьминых перенесли: что известно (видео)

Перенести заседание пришлось из-за адвоката парламентария Ларисы Криворучко, которая не успела ознакомиться с материалами дела.

Во вторник, 8 февраля, в Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения народному депутату от фракции "Слуга народа" Сергею Кузьминых. В ходе суда выяснилось, что адвокат нардепа Лариса Криворучко не успела ознакомиться с материалами, поэтому было принято решение перенести заседание на 11:00 утра 11 февраля. Об этом свидетельствует трансляция, которая велась судом.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Уточним, что заседание сегодня проходило после перерыва, сделанного накануне. Вчера его пришлось отложить, поскольку Кузьминых не взял с собой документы, подтверждающие его личность.

В ходе сегодняшнего суда адвокат нардепа Криворучко потребовала отвода секретаря судебного заседания, обвинив того в пристрастии. Однако после недолгих раздумий судья отказал в удовлетворении прошения.

Также выяснилось, что Кузьминых отказался получать ходатайство касательно избрания ему меры пресечения. Поэтому пришлось это прямо в суде, в связи с чем судья был вынужден перенести заседание на 10:00 11 февраля.

Днем ранее, 7 февраля, как сообщал Фокус, нардеп Сергей Кузьминых, попавшийся на взятке, устроил в суде небольшую потасовку с прокурором. Судья утверждал, что видит обвиняемого впервые, а удостоверение народного депутата, которое тот предъявил, по закону не может удостоверить личность.

Кузьминых со своей стороны, утверждал, что его бумажный паспорт находится в Житомире, а закачать в телефон приложение с "Дієй" он не успел.

Политик утверждает, что обвинение во взяточничестве появилось тогда, когда он начал активно бороться с махинациями в Житомирской области.

Немногим ранее стало известно, что обвиняемого в коррупционном преступлении депутата партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых могут отпустить на свободу под денежный залог — около 50 тысяч гривен. Ему инкриминируют не тяжкое преступление, вменяя статью УК о злоупотреблении властью.

В розыск Сергей Кузьминых был объявлен НАБУ 3 февраля 2022 года, когда не явился на вызовы следователей. Сумма полученной Кузьминых взятки составляет 558 тысяч гривен, он получил ее, как утверждает следствие, за оказание содействия в заключении контрактов между частными предприятиями и больницей в Житомирской области.