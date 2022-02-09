Требовал больше миллиона: НАБУ разоблачило на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Силовики утверждают, что депутат попался при получении 1,26 млн гривен. К преступлению были причастны еще пять лиц. СМИ утверждают, что речь идет о "Слуге народа" Владиславе Трубицыне.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачили на получении взятки депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" и еще пятерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

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Журналист Олег Новиков уточнил в Telegram, что речь идет о Владиславе Трубицыне. Как отметили в НАБУ, в деле о получении взятки фигурируют помощник депутата, директор коммунального предприятия, двое замдиректороа коммунального предприятия и приближенное к депутату лицо.

Депутат в сговоре с группой лиц организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний и дальнейшего беспрепятственного их использования.

"Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и др.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн гривен в год, которые впоследствии планировали распределить между собой", – говорится в сообщении.

Источники "Украинской правды" в Киевсовете говорят, что Трубицын смог сбежать от детективов на автомобиле, его в данный момент разыскивают. Детективы НАБУ задержать его неофициального помощника Александра Коча.

"Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов — "ракушек", для ведения торговли в центре Киева", – отметил в Facebook главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Позже издание "Страна" со ссылкой на чат нардепов от "Евросолидарности" написало, что "слугу народа" задержали.

"Прятался он якобы у главы Оболонского района Кирилла Фесика в кабинете", – сказано в сообщении.

[ + – ] Переписка в чате "Евросолидарности"

Чем известен депутат Трубицын?

Трубицын занимает в Киевсовете должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Депутат прошел в столичный горсовет в 2020 году по списку от "Слуги народа".

Бутусов называет Трубицына "ключевым человеком в выдаче разрешений на МАФы в Киеве".

"Это человек, связанный с Ермаком, который до своего прихода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве", – отметил он.

Напомним, что недавно на взятке в 558 тысяч гривен попался "слуга" Сергей Кузьминых. Его могут отпустить под залог в размере около 50 тысяч гривен. Примечательно, что судебное заседание по делу Кузьминых несколько раз переносили.

В январе этого года СБУ задержала при получении первой части взятки в размере 400 тыс.гривен главного специалиста отдела закупок материалов дочернего предприятия АО "Укргаздобыча", дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины". Весь размер взятки составил 600 тыс. гривен.