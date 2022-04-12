Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ, — нардеп от "Слуги народа"
По данным антикоррупционного бюро, полномочия Артема Сытника истекают 16 апреля 2022 года. Обязаности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель Гизо Углава.
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности. Об этом в своем Telegram сообщила нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлия Гришина.
По словам парламентария, Артем Сытник покинул свою должность в связи с окончанием срока его полномочий.
"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", — написала Юлия Гришина в своем Telegram.
Пресс-служба НАБУ в комментарии изданию "Украинская правда" сообщила, что полномочия Артема Сытника истекают 16 апреля 2022 года, после чего обязанности директора бюро будет выполнять его заместитель Гизо Углава.
Как известно, Артем Сытник стал первым директором Национального антикоррупционного бюро в 2015 году после создания силового ведомства. Согласно законодательству, глава НАБУ назначается на должность на семь лет. Одно и то же лицо не может быть директором антикоррупционного бюро два срока подряд.
Артем Сытник — украинский юрист, бывший следователь прокуратуры и первый директор НАБУ. Был назначен на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года указом пятого президента Петра Порошенко.
Напомним, в 2022 году НАБУ сообщало о разоблачении двух украинских топ-политиков. 28 января детективы бюро с прокурорами САП "поймали на горячем" при получении взятки нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. По данным НАБУ, парламентарий должен был получить почти 560 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
9 февраля детективы бюро разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. В деле о взятке в размере 1,26 млн гривен также фигурируют также помощник депутата, директор коммунального предприятия, двое заместителей директора коммунального предприятия и приближенное к парламентарию лицо.