Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ, — нардеп от "Слуги народа"

По данным антикоррупционного бюро, полномочия Артема Сытника истекают 16 апреля 2022 года. Обязаности директора НАБУ будет выполнять первый заместитель Гизо Углава.

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности. Об этом в своем Telegram сообщила нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлия Гришина.

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По словам парламентария, Артем Сытник покинул свою должность в связи с окончанием срока его полномочий.

"Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий", — написала Юлия Гришина в своем Telegram.

Пресс-служба НАБУ в комментарии изданию "Украинская правда" сообщила, что полномочия Артема Сытника истекают 16 апреля 2022 года, после чего обязанности директора бюро будет выполнять его заместитель Гизо Углава.

[ + – ] Артем Сытник уволен с должности директора НАБУ

Как известно, Артем Сытник стал первым директором Национального антикоррупционного бюро в 2015 году после создания силового ведомства. Согласно законодательству, глава НАБУ назначается на должность на семь лет. Одно и то же лицо не может быть директором антикоррупционного бюро два срока подряд.

Артем Сытник — украинский юрист, бывший следователь прокуратуры и первый директор НАБУ. Был назначен на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года указом пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, в 2022 году НАБУ сообщало о разоблачении двух украинских топ-политиков. 28 января детективы бюро с прокурорами САП "поймали на горячем" при получении взятки нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых. По данным НАБУ, парламентарий должен был получить почти 560 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

9 февраля детективы бюро разоблачили на получении неправомерной выгоды депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. В деле о взятке в размере 1,26 млн гривен также фигурируют также помощник депутата, директор коммунального предприятия, двое заместителей директора коммунального предприятия и приближенное к парламентарию лицо.