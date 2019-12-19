Сытника внесли в госреестр коррупционеров
2019-12-19 13:26:48
Решением суда он был признан виновным в нарушении ограничений при получении подарков
Директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией нарушения. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook и обнародовала фото фрагмента реестра.
Напомним, в мае 2019 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований установило, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".
Таким образом, этот отдых является подарком и должен быть указан в декларации, чего чиновник не сделал.
В июле полиция вручила ему административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение ограничений при получении подарков.
6 сентября Сарненский райсуд Ривненской области признал Сытника виновным и наложил на него штраф.
13 декабря апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании.
Как ранее сообщал Фокус:
- Государственный департамент США обнародовал документ, который свидетельствует о том, что бывший генпрокурор Юрий Луценко в январе 2019 года в беседе с Рудольфом Джулиани заявил,что бывший посол США Мари Йованович хотела сделать Сытника следующим президентом Украины.
- Сытник заявил, что НАБУ не имеет отношения к прослушке кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.