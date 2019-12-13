100 дней Баканова во главе СБУ: за коррупцию уволено 39 топ-чиновников
2019-12-13 13:49:51
К различным срокам приговорили 50 человек, сообщил председатель СБУ
Председатель СБУ Иван Баканов, отчитываясь о 100 днях пребывания в должности, заявил, что благодаря деятельности службы по искоренению коррупции и борьбе с контрабандой от занимаемых должностей освободили 39 чиновников, еще 134-м сообщено о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Благодаря работе СБУ уволили 39 чиновников, а 134 сообщили о подозрении в совершении преступлений по 117 уголовным производствами. К различным срокам приговорили 50 человек", – сообщил Баканов.
Ярким примером оперативной работы он назвал задержание с поличным экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил $200 тысяч за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене.
По его словам, среди дел, которые получили широкую огласку, – прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации "Химпром", изъятие партии табачных изделий на 120 млн гривень
Баканов был назначен на должность главы СБУ 29 августа 2019 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".
- Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности".