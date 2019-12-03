По словам источников, с документом под роспись ознакомились все сотрудники структурных подразделений СБУ по Украине

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов запретил сотрудникам СБУ коллективно праздновать Новый год "с целью недопущения дискредитации, а также для собственной безопасности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источников, с документом под роспись ознакомились все сотрудники структурных подразделений СБУ по Украине.

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Так, сотрундикам подразделений запрещается на протяжении декабря по 14 января 2020 года проведение коллективных мероприятий по случаю новогодних праздников вне мест постоянной дислокации. На виновных в нарушении будут накладываться дисциплинарное воздействие.

Необходимость такого приказа обоснована "наличием рисков распространения провокативной информации о сотрудниках СБУ, с целью недопущения дискредитации СБ Украины, а также обеспечения собственной безопасности личного состава".

"УВБ (управление внутренней безпасности, – ред.) обеспечить контроль за выолнением этого указания", – сказано в приказе.

О нарушенях необходимо докладывать заместителям Баканова.

Ранее Баканов рассказал, что почувствовал сопротивление системы в ведомстве в первые недели работы. Он пояснил, что саботаж был "тихим", так как сотрудники СБУ не могут открыто нарушать приказы командира.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".