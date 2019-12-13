Сытник заплатит штраф за элитный отдых
2019-12-13 16:25:30
Апелляционный суд признал виновным директора НАБУ в недекларированни отдыха за счет третьих лиц
Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о наказании штрафом директора НАБУ Артема Сытника за неуказанный в декларации отдых в Ровненской области за счет третьих лиц. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
Суд признал Сытника виновным в нарушении установленных законом ограничений относительно получения подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП) и наложил штраф в размере 3400 грн.
Адвокат директора НАБУ Владислав Кича подтвердил решение суда. По его словам, Сытник заплатит штраф. Кассационная жалоба подаваться не будет.
Напомним, в мае 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что за отдых на охотничьей базе своей семьи и семьи друзей Сытник "забыл заплатить достаточно большую сумму".
В июле полиция вручила Сытнику административный протокол, связанный с коррупцией, за нарушение им ограничений при получении подарков. Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.
Сарненский районный суд Ровненской области рассмотрел этот протокол, 6 сентября признал Сытника виновным и наложил на него штраф. Адвокат чиновника подал апелляцию, которую и отклонили.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 апреля, в ходе заседания Соломенского райсуда Киева экс-глава правления компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков обвинил Сытника в получении взятки от его бывшей компании.
- 15 мая народный депутат Борислав Розенблат подал иск в суд против Сытника и президента Петра Порошенко – якобы у последнего не было полномочий назначать главу антикоррупционного бюро.
- В дискредитацию НАБУ вкладывают очень большие средства. Об этом заявил Сытник в эфире телеканала ATR.