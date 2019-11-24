Луценко говорил Джулиани, что Йованович хотела сделать Сытника президентом, – American Oversight

2019-11-24 16:32:34

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Бывший генпрокурор жаловался, что посол США покровительствовала НАБУ и САП

Государственный департамент США обнародовал на сайте American Oversight документ, который свидетельствует о том, что бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в январе 2019 года в беседе с Рудольфом Джулиани заявил,что бывший посол США Мари Йованович  хотела сделать директора НАБУ Артема Сытника следующим президентом Украины.

Согласно документу, во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке Луценко утверждал, что Йованович якобы покровительствовала НАБУ и САП, а также тратила слишком много денег на их пиар-кампанию.

"Г-н Луценко заявил, что посол Йованович тратит деньги на хорошие связи с общественностью для НАБУ. Г-н Луценко заявил, что у НАБУ нет никаких результатов. НАБУ открыло около 300 уголовных производств, которые привели всего лишь к 23 сделкам по следствию. Г-н Луценко также заявил, что посол Йованович говорила, что сделает Сытника президентом",  – сказано в документе.

В ходе разговора Луценко также упоминал о вражде между прокурором Назаром Холодницким и директором НАБУ Артемом Сытником; об "амбарной книге" Партии регионов; о 7 млрд долларов в фонде Franklin Templeton, которые были якобы незаконно выведены из Украины, и о том, что считает своего предшественника Виктора Шокина честным человеком.

Обговаривались также выплаты сыну экс-президента США Хантеру Байдену от компании Burisma, в совет директоров которой он входил.

Луценко показывал Джулиани документ, полученный в Латвии, согласно котором Burisma выплатила около $16 млн двум компаниям (Wirelogic Technology - $14,666 млн, Digitex  – $1,9 млн) и четырем физлицам (Александр Квасьневский  – $1,15 млн, Алан Аптер  – $303 тыс., Девон Арчер и Хантер Байден). По оценкам Луценко, общая сумма могла достигать $100 млн.

Как ранее сообщал Фокус:

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