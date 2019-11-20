В США назвали Луценко известным коррумпированным прокурором

Посол США в ЕС заявил, что сделал все, что мог, чтобы исправить ситуацию, возникшую после телефонного разговора президента США Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

В ходе публичных слушаний в Конгрессе по делу об импичменте президента Трампа посол США в ЕС Гордон Сонленд назвал экс-генпрокурора Юрия Луценко известным коррумпированным прокурором. Об этом передает LB.ua.

Кроме того, Сонленд заявил, что с Луценко общался адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

"Когда украинцы были в Белом доме, Джулиани напрямую с ними общался. Посол Тейлор, Волкер и я были очень этим удивлены. Джулиани также вёл переговоры с известным коррумпированным прокурором Юрием Луценко. Мы об этом не знали. Он делал это за нашей спиной. Когда мы об этом узнали, мы сообщили об этом юристу Госдепартаменту и помощнику Госсекретаря. И даже 24 сентября Помпео распорядился, чтобы Волкер поговорил с Джулиани", – рассказал Сонленд.

При этом он отметил, что сделал все, что мог, чтобы исправить ситуацию, возникшую после телефонного разговора президента США Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Было странно, что ни я, ни посол Волкер, ни Тейлор не получили распечатки стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Зеленский с нами не обсуждал содержание разговора с Трампом. Он также не обсуждал запросы о проведении расследования с Байденом", – добавил Сонленд.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-посол США в Украине Мари Йованович заявила Комитету Палаты представителей, что бывшему генпрокурору Юрию Луценко не нравилось, что посольство требовало от него четких результатов работы Генпрокуратуры.