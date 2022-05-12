Экс-директор НАБУ Сытник стал замглавы НАПК, в реестре которого числится как коррупционер

В 2019 году решением суда Артем Сытник был признан виновным в недекларировании отдыха, оплаченного третьими лицами, из-за чего чиновника внесли в реестр коррупционеров.

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Бывший директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назначен на должность заместителя руководителя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Сообщается, что Артем Сытник был назначен на должность заместителя главы НАПК в четверг, 12 мая.

В пресс-службе отмечают, что бывший директор НАБУ в антикоррпционном ведомстве будет работать по нескольким направлениям. Задачами Артема Сытника в НАПК являются:

координация взаимодействия с силовыми ведомствами и органами прокуратуры, в том числе обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, которые могут быть причастны к военной агрессии против Украины;

предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

мониторинг и контроль за исполнением актов законодательства по вопросам этического поведения, а также предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

При необходимости, по данным ведомства, Артем Сытник в случае отсутствия главы НАПК Олега Новикова будет выполнять его обязанности.

Примечательно, что новоиспеченный заместитель руководителя Нацагентства в 2019 году попал в реестр коррупционеров, который был составлен ведомством. Апелляционный суд оставил в силе решение Сарненского райсуда Ровенской области, который признал тогдашнего директора НАБУ виновным в коррупции.

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Фемида обязала Артема Сытника заплатить штраф за недекларирование своего отдыха, который был профинансирован третьими лицами. Речь идет о визите на одно из охотничьих угодий Ровенской области, в ходе которого экс-директор НАБУ не оплатил средства за проживание в размере 25 тысяч гривен.

Напомним, об увольнении Артема Сытника с должности руководителя Национального антикоррупционного бюро стало известно 12 апреля. Нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщала, что у топ-чиновника истек 7-летний срок исполнения полномочий.