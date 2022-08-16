Война не помеха: часть нардепов пересела на новые элитные авто, — Bihus.Info (фото, видео)

После вторжения в Украине закрыли реестры со сведениями о недвижимости и транспорте, а топ-чиновникам разрешили не подавать электронные декларации.

Во время полномасштабной войны с Россией часть народных депутатов Украины пересела на новые элитные автомобили. Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info.

В июле журналисты засняли, как к зданию Верховной Рады подъехал премиум-седан Mercedes-Benz Maybach, из которого вышел народный депутат от распущенной фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Дмитрий Исаенко. В этот же день в правительственном квартале расследователи встретили еще одного нардепа от бывшей "ОПЗЖ" — Виктора Черного, которого считают топ-соратником обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

Журналисты напоминают, что после полномасштабного вторжения в Украине закрыли реестры поданных электронных деклараций, как и базы, в которых хранились сведения о недвижимости и транспортных средствах чиновников.

"Они не обязаны подавать декларации из-за военного положения. Но разве это означает, что у нардепов и их родственников ничего нового не появлиось? Нет, не означает", — говорится в материале Bihus.Info.

[ + – ] Часть нардепов пересела на новые элитные авто во время войны с Россией

В закрытом правительственном квартале авторы расследования наткнулись на автомобиль премиум-класса Audi Q7 2022 года выпуска, который был зарегистрирован в стране в мае. Стоимость на подобные модели на вторичном рынке стартует от 80 тысяч долларов. На этом автомобиле, как утверждают журналисты, приехал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который также занимает должность первого замглавы президентской фракции.

В комментарии журналистам нардеп заявил, что авто Audi Q7 принадлежит его брату.

"Я не покупал. Она (зарегистрирована — ред.) на моего брата, который купил ее себе и дал мне на ней ездить до сентября. Заказ этого автомобиля был оформлен до полномасштабной войны и без моего участия", — объяснил Мотовиловец.

[ + – ] Нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец приехал на новом Audi Q7

Также в правительственном квартале на новом автомобиле заметили еще одного нардепа от "Слуги народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк. Парламентарий приехала на электрокаре Jaguar I-Pace 2018 года выпуска, стоимость которого на вторичном рынке составляет около $50 тысяч. Транспортное средство официально зарегистрировано на брата Василевской-Смаглюк в конце 2021 года, однако за рулем находится именно нардеп от "Слуги народа".

По словам парламентария, она пользуется электрокаром с начала полномасштабных боевых действий в целях "экономии топлива". Василевская-Смаглюк также заявила, что рассмотрит возможность декларирования электоркара в будущем.

[ + – ] Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк приехала на электрокаре Jaguar I-Pace 2018

Журналисты также засняли, как на одном из блокпостов в правительственном квартале военнослужащие проверяли люксовый седан Audi А8, из салона которого вышел исключенный из фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук. Авторы расследования утверждают, что на транспортном средстве были традиционные автомобильные номера, которые использует парламентарий, — 1794.

Журналисты отмечают, что в своем Instagram Артем Дмитрук неоднократно выставлял кадры с различными автомобилями, которые не были зарегистрированы в его декларации. Парламентарий объяснял, что транспортные средства "брал в аренду или катался с друзьями".

[ + – ] Нардеп Артем Дмитрук приехал в Раду на новом Audi A8

Напомним, бывший директор НАБУ Артем Сытник стал главой Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, в реестрах которого числится в качестве коррупционера.

Также сообщалось, что на Буковине разоблачили депутатку с мужем, которые пытались продать автомобиль, переданный на нужды Вооруженных сил Украины.