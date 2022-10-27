Заступник Єрмака використовує гуманітарний Chevrolet Tahoe в особистих цілях, — розслідування

Позашляховик Chevrolet Tahoe, на якому роз'їжджає заступник голови ОП Кирило Тимошенко, призначений для евакуації людей із зони бойових дій.

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Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко їздить на гуманітарному автомобілі, який був переданий компанією General Motors. Про це йдеться у новому розслідуванні журналістського проєкту Bihus.Info.

Автори матеріалу встановили, що Кирило Тимошенко останнім часом активно використовує новий гуманітарний автомобіль Chevrolet Tahoe, який передала Україні американська компанія General Motors.

Транспортний засіб, за даними Bihus.Info, неодноразово з'являвся на відеороликах, які Офіс президента публікував, звітуючи про робочі поїздки співробітників ОП. Вперше позашляховик Chevrolet Tahoe помітили навесні — саме в цей момент Україна звернулася до General Motors із проханням передати 50 гуманітарних автомобілів. Американська компанія стверджувала, що партію транспортних засобів було відправлено Міністерству інфраструктури.

Пізніше з'ясувалося, що позашляховики Chevrolet Tahoe були розподілені між різними установами і, як мінімум, один автомобіль опинився у користуванні Державного управління справами, яке, зі свого боку, опікує Офіс президента.

"Дивіться, я справді їжджу на Chevrolet Tahoe, це автомобіль Державного управління справами. Це не мій особистий автомобіль чи ще когось. Автомобіль на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автомобілями й Офіс президента. На ньому вже наїздили майже 40 тисяч км, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якнайшвидше доїхати на деокуповані території, щоб проконтролювати, що там відбувається", — підтвердив Кирило Тимошенко використання гуманітарного позашляховика.

Автори матеріалу наголошують, що компанія General Motors передавала Україні 50 автомобілів Chevrolet Tahoe для вивезення людей із зони бойових дій. Проте, за словами Тимошенка, позашляховик не є броньованим, тож немає сенсу передавати їх на передову.

[ + – ] Заступник голови ОП Кирило Тимошенко використовує гуманітарний Chevrolet Tahoe в особистих цілях

Зазначимо, що одне з минулих розслідувань проєкт Bihus.Info присвятив виплатам українським нардепам-втікачам. Журналісти з'ясували, що після повномасштабного вторгнення Верховна Рада переказала сотні тисяч гривень парламентарям, які відкрито підтримали військову агресію Росії.

В іншому розслідуванні Bihus.Info йшлося про нові елітні автомобілі, на які пересіли народні депутати під час повномасштабної війни з Росією.