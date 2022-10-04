Рада після вторгнення РФ перерахувала сотні тисяч гривень депутатам-втікачам, — розслідування

Зарплати, компенсації за проїзд та оренду житла отримали Олексій Ковальов, Ілля Кива та Тарас Козак, який покинув країну ще 2021 року.

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Верховна Рада після повномасштабного вторгнення ЗС РФ перерахувала сотні тисяч гривень нардепам-втікачам Олексію Ковальову та Тарасу Козаку. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Bihus.Info.

Використовуючи державний портал "єДата", в якому міститься інформація про використання коштів державного бюджету, журналісти встановили, що нардепи від фракцій "Слуга народу" та ОПЗЖ Олексій Ковальов та Тарас Козак з лютого 2022 року отримали сотні тисяч гривень.

Зокрема парламентарію-колаборанту, який після вторгнення виїхав на окуповану Херсонщину, виплатили понад 200 тисяч:

170 тис. як зарплата та кошти на виконання депутатських повноважень;

30 тис. — компенсація за проїзд по території України;

20 тисяч — компенсація за оренду житла.

Соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, зі свого боку, який виїхав з України ще у 2021 році, отримав із державного бюджету понад 40 тисяч гривень як депутатську зарплату.

Автори розслідування зазначають, що Апарат Верховної Ради надав дві кардинально різні відповіді на журналістські запити щодо виплат нардепам-втікачам. У першій заяві йшлося про те, що Олексій Ковальов, який відкрито підтримав ЗС РФ, отримував зарплату, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування аж до травня 2022 року.

У другій відповіді, яку Апарат надав через якийсь час, сказано, що останні нарахування нардепу-колаборанту здійснювались у лютому.

"В обох відповідях говорилося, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Тарас Козак з лютого не отримував взагалі жодних виплат. Через телефон в Апараті пояснили, що просто усунули неточності та достовірна інформація з другої відповіді. Є підозра, що в парламенті намагалися приховати інформацію, що ці нардепи отримували гроші після початку повномасштабного вторгнення росіян", — йдеться у розслідуванні проєкту Bihus.Info.

[ + – ] Рада платила зарплату депутатам-втікачам після вторгнення ЗС РФ [ + – ] Рада платила зарплату депутатам-втікачам після вторгнення ЗС РФ [ + – ] Рада платила зарплату депутатам-втікачам після вторгнення ЗС РФ

Журналісти також з'ясували, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ депутатську зарплату отримував Ілля Кива, котрий, як і Ковальов, відкрито підтримав дії окупантів. 31 березня, за даними Bihus.Info, колаборанту перерахували майже 40 тисяч гривень. Журналісти звертають увагу, що Ілля Кива отримав від Верховної Ради зарплату, попри те, що вже як кілька тижнів його позбавили депутатського мандата.

[ + – ] Рада платила зарплату депутатам-втікачам після вторгнення ЗС РФ

Варто зазначити, що нардеп від "Слуги народу" Олексій Ковальов після вторгнення ЗС РФ виїхав до захопленої частини Херсонської області. Спершу нардеп стверджував, що повернувся до Голої Пристані до своїх виборців, а за кілька місяців підтвердив, що співпрацює з окупаційною адміністрацією.

У липні окупанти повідомили про формування свого "уряду", в якому посаду також отримав нардеп-колаборант Олексій Ковальов. Держбюро розслідувань, зі свого боку, оголосило про підозру в державній зраді "слуги народу", а суд обрав парламентарю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці серпня на Олексія Ковальова у захопленій частині Херсонської області було скоєно замах, внаслідок якого нардеп-колаборант помер.