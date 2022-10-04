Рада после вторжения РФ перечислила сотни тысяч гривен депутатам-беглецам, — расследование

Зарплаты, компенсации за проезд и аренду жилья получили Алексей Ковалев, Илья Кива и Тарас Козак, покинувший страну еще в 2021 году.

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Верховная Рада после полномасштабного вторжения ВС РФ перечислила сотни тысяч гривен нардепам-беглецам Алексею Ковалеву и Тарасу Козаку. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info.

Используя государственный портал "єДата", в котором содержится информация об использовании средств государственного бюджета, журналисты установили, что нардепы от фракций "Слуга народа" и "ОПЗЖ" Алексей Ковалев и Тарас Козак с февраля 2022 года получили сотни тысяч гривен.

В частности, парламентарию-коллаборанту, который после вторжения выехал на оккупированную Херсонщину, выплатили свыше 200 тысяч:

170 тыс. в качестве зарплаты и средств на исполнение депутатских полномочий;

30 тыс. — компенсация за проезд по территории Украины;

20 тысяч — компенсация за аренду жилья.

Соратник Виктора Медведчука Тарас Козак, в свою очередь, который выехал из Украины еще в 2021 года, получил из государственного бюджета свыше 40 тысяч гривен в качестве депутатской зарплаты.

Авторы расследования отмечают, что Аппарат Верховной Рады предоставил два кардинально разных ответа на журналистские запросы относительно выплат нардепам-беглецам. В первом заявлении говорилось, что Алексей Ковалев, который открыто поддержал ВС РФ, получал зарплату, выплаты за исполнение депутатских полномочий, компенсации за проезд и лечение вплоть до мая 2022 года.

Во втором ответе, который Аппарат предоставил через какое-то время, было сказано, что последние начисления нардепу-коллаборанту осуществлялись в феврале.

"В обоих ответах говорилось, что нардеп от ныне запрещенной "ОПЗЖ" Тарас Козак с февраля не получал вообще никаких выплат. Телефоном в Аппарате объяснили, что просто устранили неточности и достоверна информация из второго ответа. Есть подозрение, что в парламенте пытались скрыть информацию, что эти нардепы получали деньги после начала полномасштабного вторжения россиян", — говорится в расследовании проекта Bihus.Info.

[ + – ] Рада платила зарплату депутатам-беглецам после вторжения ВС РФ [ + – ] Рада платила зарплату депутатам-беглецам после вторжения ВС РФ [ + – ] Рада платила зарплату депутатам-беглецам после вторжения ВС РФ

Журналисты также выяснили, что после полномасштабного вторжения ВС РФ депутатскую зарплату получал Илья Кива, который, как и Ковалев, открыто поддержал действия оккупантов. 31 марта, по данным Bihus.Info, коллаборанту перечислили почти 40 тысяч гривен. Журналисты обращают внимание, что Илья Кива получил от Верховной Рады зарплату, несмотря на то, что уже как несколько недель его лишили депутатского мандата.

[ + – ] Рада платила зарплату депутатам-беглецам после вторжения ВС РФ

Стоит отметить, что нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев после вторжения ВС РФ выехал в захваченную часть Херсонской области. Сперва нардеп утверждал, что вернулся в Голую Пристань к своим избирателям, а через несколько месяцев подтвердил, что сотрудничает с оккупационной администрацией.

В июле оккупанты сообщили о формировании своего "правительства", в котором должность также получил нардеп-коллаборант Алексей Ковалев. Госбюро расследований, в свою очередь, объявило о подозрении в государственной измене "слуге народа", а суд избрал парламентарию меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце августа на Алексея Ковалева в захваченной части Херсонской области было совершено покушение, в результате которого нардеп-коллаборант скончался.