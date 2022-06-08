"Россия нас слышит": нардеп Ковалев подтвердил сотрудничество с оккупантами

По итогам встречи с замглавы Администрации президента Путина политик заявил, что РФ в Херсонской области "всерьез и навсегда".

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Подозреваемый в государственной измене народный депутат Украины Алексей Ковалев, который был исключен из фракции "Слуга народа", подтвердил, что сотрудничает с оккупантами в Херсонской области. В частности, политик рассказал о своей встрече с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко на временно оккупированной Россией территории. Соответствующий пост появился на странице нардепа в Facebook в среду, 8 июня.

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Ковалев, в частности, сообщил, что 7 июня он посетил встречу Кириенко с фермерами региона, в ходе которой "было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда". По итогам мероприятия украинский парламентарий сообщил о планах оккупантов "интегрировать" аграрное производство Херсонской области в российскую экономику.

"Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи — люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает… Обсуждали и статус Херсонской области — повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит", — написал политик.

Напомним, в мае спикер "слуг народа" Юлия Палийчук сообщила, что Ковалев был исключен из состава парламентской фракции в связи с подозрениями касательно его сотрудничества с оккупантами. В партии отметили, что нардеп добровольно находится на временно оккупированной территории Херсонской области и не принимал участия в важных заседаниях Верховной Рады. По данным издания "Украинские новости" Офис генерального прокурора начал производство в отношении Ковалева по статье о государственной измене, в соответствии с которой политику может грозить 15 лет лишения свободы.

Также Фокус писал о том, как Ковалев стал владельцем "4 канала". В своей декларации он указал вещатель как подарок родителей.