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Політика Російсько-українська війна

"Росія нас чує": нардеп Ковальов підтвердив співпрацю з окупантами

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Фото: Facebook | Олексій Ковальов повідомив про співпрацю з окупантами у Херсонській області

За підсумками зустрічі із заступником голови Адміністрації президента Путіна політик заявив, що РФ у Херсонській області "всерйоз і назавжди".

Підозрюваний у державній зраді народний депутат України Олексій Ковальов, якого виключили з фракції "Слуга народу", підтвердив, що співпрацює з окупантами в Херсонській області. Зокрема, політик розповів про свою зустріч із першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком на тимчасово окупованій Росією території. Відповідний допис з'явився на сторінці нардепа у Facebook у середу, 8 червня.

Ковальов, зокрема, повідомив, що 7 червня він відвідав зустріч Кирієнка з фермерами регіону, під час якої "було заявлено, що Росія тут серйозна і назавжди". За підсумками заходу український парламентар повідомив про плани окупантів "інтегрувати" аграрне виробництво Херсонської області в російську економіку.

"Думаю, що скажу не тільки про себе, а й інших учасників зустрічі — люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє... Обговорювали і статус Херсонської області — повторююсь Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається", — написав політик.

Нагадаємо, у травні спікерка "слуг народу" Юлія Палійчук повідомила, що Ковальова було виключено зі складу парламентської фракції у зв'язку з підозрами щодо його співпраці з окупантами. У партії зазначили, що нардеп добровільно перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та не брав участі у важливих засіданнях Верховної Ради. За даними видання "Українські новини" Офіс генерального прокурора розпочав провадження щодо Ковальова за статтею про державну зраду, відповідно до якої політику може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Також Фокус писав про те, як Ковальов став власником "4 каналу". У своїй декларації він вказав мовник як подарунок батьків.