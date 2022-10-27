Заместитель Ермака использует гуманитарный Chevrolet Tahoe в личных целях, — расследование

Внедорожник Chevrolet Tahoe, на котором разъезжает замглавы ОП Кирилл Тимошенко, предназначен для эвакуации людей из зоны боевых действий.

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Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ездит на гуманитарном автомобиле, который был передан компанией General Motors. Об этом говорится в новом расследовании журналистского проекта Bihus.Info.

Авторы материала установили, что Кирилл Тимошенко в последнее время активно использует новый гуманитарный автомобиль Chevrolet Tahoe, который Украине передала американская компания General Motors.

Транспортное средство, по данным Bihus.Info, неоднократно появлялось на видеороликах, которые Офис президента публиковал, отчитываясь о рабочих поездках сотрудников ОП. Впервые внедорожник Chevrolet Tahoe заметили весной — именно в этот момент Украина обратилась к General Motors с просьбой передать 50 гуманитарных автомобилей. Американская компания утверждала, что партия транспортных средств была направлена Министерству инфраструктуры.

Позже выяснилось, что внедорожники Chevrolet Tahoe были распределены между различными учреждениями и, как минимум, один автомобиль оказался в пользовании Государственного управления делами, которое, в свою очередь, опекает Офис президента.

"Смотрите, я действительно езжу на Chevrolet Tahoe, это автомобиль Государственного управления делами. Это не мой личный автомобиль или еще кого-то. Автомобиль на балансе государства, Государственного управления делами, которое обеспечивает автомобилями и Офис президента. На нем уже наездили около 40 тысяч км, езжу вместе с сотрудниками Офиса, регионального департамента, потому что мы стараемся как можно быстрее доехать на деоккупированные территории, чтобы проконтролировать, что там происходит", — подтвердил Кирилл Тимошенко использование гуманитарного внедорожника.

Авторы материала подчеркивают, что компания General Motors передавала Украине 50 автомобилей Chevrolet Tahoe для вывоза людей из зоны боевых действий. Однако, по словам Тимошенко, внедорожник не является бронированным, поэтому нет смысла передавать их на передовую.

[ + – ] Замглавы ОП Кирилл Тимошенко использует гуманитарный Chevrolet Tahoe в личных целях

Отметим, что одно из прошлых расследований проект Bihus.Info посвятил выплатам украинским нардепам-беглецам. Журналисты выяснили, что после полномасштабного вторжения Верховная Рада перечислила сотни тысяч гривен парламентариям, которые открыто поддержали военную агрессию России.

В другом расследовании Bihus.Info говорилось о новых элитных автомобилях, на которые пересели народные депутаты во время полномасштабной войны с Россией.