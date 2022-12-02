Заступника голови ОП помітили за кермом дорогого Porsche Taycan, — ЗМІ (фото)

Крім того, журналісти з'ясували, що заступник голови ОП Кирило Тимошенко проживає в маєтку, площею 1 200 квадратних метрів із власним виходом до водойми.

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Заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенко помітили за кермом одного з найдорожчих автомобілів світу — Porsche Taycan. Чиновник стверджує, що кілька разів орендував машину для власних потреб, пише "УП".

Новий Porsche Taycan міські камери зафіксували в Києві наприкінці червня. Вартість автомобіля на профільних сайтах — приблизно $100 000.

Дещо пізніше в селищі Козин авто знову потрапило в об'єктив фотокамер. Тоді за кермом помітили чоловіка, схожого на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

[ + – ] Кирила Тимошенка зафіксували за кермом Porsche Taycan Фото: УП

Сам Кирило Тимошенко переконує журналістів у тому, що брав авто кілька разів для особистих потреб у законного власника бізнесмена Веміра Давітяна, якому належить ТОВ "Новем Логістик".

За словами політика, він брав машину в Давітяна 3-4 рази і повернув кілька місяців тому. При цьому докази, опубліковані УП, свідчать, що таких разів було щонайменше вдвічі більше.

Сам бізнесмен повідомив, що давав машину на тест-драйв, оскільки вона не підійшла йому.

Однак, як стверджують журналісти "УП", Давітяна не було зафіксовано за кермом авто жодного разу.

Крім того, редакція стверджує, що заступник керівника ОП оселився у маєтку на майже 1 200 кв. м із власним виходом до водойми, який належить бізнесменові й одному з найбільших забудовників Ігорю Ніконову.

[ + – ] За інформацією журналістів, заступник голови ОП проживає у розкішному маєтку Фото: УП

Тимошенко каже, що орендує маєток із міркувань безпеки, оскільки його власне житло знаходиться в гіпотетичній зоні ураження російськими ракетами.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко відмовився від Chevrolet Tahoe через скандал. Він пообіцяв передати Chevrolet Tahoe в один із прифронтових регіонів для використання з гуманітарною метою.

Фокус також писав, що 27 жовтня журналісти bihus.info опублікували розслідування, в якому розповіли, що компанія General Motors ще навесні передала в Україну 50 нових Chevrolet Tahoe. Машини мали використовувати для гуманітарних цілей і вивезення людей із зони бойових дій.