Пов'язана із заступником глави ОП Тимошенком компанія отримала від каналу "Рада" 120 млн грн, — розслідування

"Рада" без тендеру уклала контракт із компанією "Кінокіт". Її співвласником є лектор Української кіношколи, започаткованої дружиною Кирила Тимошенка.

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Телеканал "Рада" 29 грудня без тендеру уклав угоду з компанією "Кінокіт" на виробництво програм для телемарафону на суму 120 млн грн. Ця компанія пов'язана із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком. Про це в четвер, 12 січня, повідомляє видання "Наші Гроші".

За даними журналістів, цього року канал "Рада" замовив послуги з розробки творчої концепції та часткового технологічного циклу виробництва програм для телемарафону. Зокрема, йдеться про програми під робочими назвами "Новини", "Спеціальні репортажі", "Репортажі мережі корпунктів", "Лайв", "Виїзні студії", "Розмовні студії" та "Документальні проєкти". Обсяг замовлення складає 1250 годин — 1599 грн за хвилину. За словами замовника, фірма виграла художній конкурс, а на сайті Верховній Раді зазначено, що "Кінокіт" виграв конкурси за програмами, проте уточнення про те, чи конкуренти були, немає.

Видання нагадало, що в жовтні минулого року "Кінокіт" отримав від "Центру захисту інформаційного простору України" Міністерства культури та інформаційної політики найбільші підряди з виробництва програм для телемарафону вартістю 24 млн грн.

У публікації наголошується, що "Кінокіт" пов'язаний із Кирилом Тимошенком — у жовтні 2020 року співвласником компанії став ексгенпродюсер каналу "1+1" Володимир Оселедчик, який також є лектором Української кіношколи, заснованої дружиною заступника голови ОП Альоною Тимошенко. У грудні 2021 року власницею компанії стала акторка, яка навчалася в Українській кіношколі, — Юлія Дроздова.

Також у матеріалі йдеться, що директор компанії "Кінокіт" Самойленко перебував у РФ, а з другої половини 2019 року працював на каналі "112 Україна" народного депутата Віктора Медведчука. Крім цього, колишній керівник інформагентства "112" і співробітник телеканалу Владислав Матяш брав участь у проєктах Кирила Тимошенка GoodMedia, а зараз обіймає посаду "медіаексперта каналу "Рада".

Нагадаємо, у грудні минулого року журналісти повідомили, що заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка помітили за кермом одного з найдорожчих автомобілів світу — Porsche Taycan. Чиновник стверджує, що кілька разів орендував машину для особистих потреб.

У жовтні ЗМІ розповіли, що Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в Кабміні й Офісі президента у справі про розкрадання гуманітарки. Слідчі дії торкнулися й радниці Тимошенка Олени Симоненко.