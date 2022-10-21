НАБУ провело обшуки в Кабміні та Офісі президента у справі про розкрадання гуманітарки, — ЗМІ

Силовики, за словами "позаштатного агента" НАБУ Євгена Шевченка, також приходили до радниці заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

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Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до Кабінету міністрів та Офісу президента України. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, слідчі дії в уряді та ОП відбувалися у період з 19 по 20 жовтня.

Обшуки проводились у межах кримінального провадження, під час якого розслідується можливе зловживання службовим становищем під час розподілу гуманітарної допомоги.

Джерела видання стверджують, що слідчі дії детективів НАБУ торкнулися:

першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького;

заступника міністра економіки Олександра Грибана;

радниці заступника голови Офісу президента Олени Симоненко.

Інформацію про проведення обшуків у Кабінеті міністрів та Офісі президента також підтвердив "агент НАБУ" Євген Шевченко. За його словами, слідчі дії проходили у справі про розкрадання гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Шевченко зазначив, що детективи НАБУ приходили до Олени Симоненко, яка є радницею заступника голови ОП Кирила Тимошенко.

На момент публікації матеріалу пресслужба антикорупційного бюро та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко офіційно не коментували інформацію щодо проведення обшуків у справі про розкрадання гуманітарної допомоги.

[ + – ] НАБУ проводили обшуки у радниці заступника голови ОП Кирила Тимошенка

Нагадаємо, наприкінці серпня НАБУ звинуватило співробітників Запорізької міськради у незаконному привласненні гуманітарної допомоги та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У силовому відомстві звітували, що детективи провели 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у будинках міської ради та обласної військово-цивільної адміністрації.

"Позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко, коментуючи розслідування НАБУ, заявив, що до розкрадання гуманітарної допомоги причетні не лише запорізькі чиновники, а й топпредставники "Слуги народу" та Офісу президента.

Також повідомлялося, що детективи НАБУ затримали колишнього нардепа Максима Микитася, якого підозрюють у спробі дати рекордний хабар меру Дніпра Борису Філатову у розмірі 22 млн євро.