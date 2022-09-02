Крадіжка гуманітарки в Запоріжжі: "агент НАБУ" звинуватив топчиновників ОП в організації схеми

"Позаштатний агент" НАБУ Євген Шевченко стверджує, що до масштабного розкрадання гуманітарки можуть бути причетні Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко та Давид Арахамія. Зі свого боку, ОП називає такі заяви вкиданням.

Євген Шевченко, який називає себе "позаштатним агентом" Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), заявив, що відомство отримало інформацію про те, що до масштабного розкрадання гуманітарної допомоги в Запорізькій області можуть бути причетні топчиновники з Офісу президента та "Слуги Народу". Про це він написав на своїй сторінці.

Зокрема згадуються:

голова Офісу президента Андрій Єрмак;

заступник голови ОП Кирило Тимошенко;

нардеп і голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія;

"друг і партнер" Давида Арахамії Давітян Вемір. Євген Шевченко заявляє, що за версією слідства, він є безпосереднім організатором схеми розкрадання і продажу майже всієї гуманітарної допомоги, яка постачалася у Запорізьку область.

Крім того, "агент НАБУ" стверджує, що до схеми причетна місцева влада, проте вона була лише технічними виконавцями, зокрема:

голова Запорізької ОВА Олександр Старух;

заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова;

депутат Запорізької міської ради Віктор Щербина;

секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Деталі схеми

Євген Шевченко заявив, що не може виносити публічно деталі та факти злочину через таємницю досудового слідства.

"Однак можна сказати напевно, що одна з підозрюваних посадових осіб (у якої було проведено обшуки та вилучено документацію про продаж гуманітарної допомоги), а саме заступниця Голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, отримала свою високу відповідальну посаду саме за погодженням Тимошенка та Єрмака, а лобіював її призначення ніхто інший, як Давид Арахамія", — написав він.

Крім того, він заявляє, що наразі дружина Кирила Тимошенка проживає у Відні, де також із нянею проживає син Злати Некрасової та родина Веміра Давітяна.

Відповідь української влади

Радник голови ОП Кирило Тимошенко відповів під дописом Євгена Шевченка та назвав його слова "вкидом". Він додав, що його родина мешкає в Україні.

"Моя дружина, як і моя дитина проживає в Україні, а не у Відні чи десь ще. Це перше. Друге — ваші інформаційні вкиди про розкрадання, причетність когось до чогось без будь-якої доказової бази — нічого іншого як простий і тупий вкид. Як й інформація про Відень", — написав він.

Що кажуть у НАБУ?

У відомстві на момент написання матеріалу не прокоментували заяви Євгена Шевченка.

Що передувало цьому?

30 серпня на сайті Служби безпеки України з'явилася інформація про те, що СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне присвоєння гуманітарної допомоги топчиновникам у Запорізькій області. Тоді співробітники відомств провели обшуки у міській раді, ОВА, складських приміщеннях і за адресами проживання підозрюваних осіб.

Під час обшуків було виявлено:

речовини, схожі на наркотичні, їх відправили на експертизу;

незареєстрована вогнепальна зброя та патрони до неї;

велика кількість готівки.

Після обшуків Євген Шевченко заявив, що посадовці розкрадали всю гуманітарну допомогу, яка постачалася у Запоріжжя та область, а потім продавали її у торгові мережі "Сільпо" та "АТБ".

За його словами, до цього нібито причетні Олександр Старух, Злата Некрасова, Віктор Щербина та Анатолій Куртєв. Він стверджує, що за пів року було вкрадено:

22 морські контейнери;

389 залізничних вагонів;

220 вантажних автомобілів.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що інформація про "крадіжку сотень тонн гуманітарки в Запоріжжі" — це політичні замовлення, які мають на меті звести наклеп на місцеву владу.

Також корпорація "АТБ" офіційно заявила, що інформація про реалізацію розкраденої в Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини мережі не відповідає дійсності.

Представники торгової мережі "Сільпо" відповіли на звинувачення Шевченка та стверджують, що продукція з гуманітарної допомоги не продається у їхніх магазинах.

"Ми не продаємо гумдопомогу в "Сільпо", а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня в Офісі Генпрокурора заявляли, що в Дніпрі "волонтери" продавали гуманітарну допомогу. За даними відомства, двоє чоловіків отримували з Польщі продукти харчування, призначені для ЗСУ, та продавали їх, "заробивши" щонайменше 850 тис. грн.