Керівництво Запоріжжя підозрюють у торгівлі гуманітаркою: що сталося (фото, відео)

Торгові мережі, які звинуватили у нібито реалізації гумдопомоги, вже зробили офіційні заяви про свою непричетність. А секретар міськради назвав справу "політичним замовленням".

Співробітників Запорізької міськради підозрюють у незаконному привласненні гуманітарної допомоги, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та незаконному збагаченні. Про це повідомляє пресслужба НАБУ в офіційному телеграм-каналі.

За словами спікерів Національного антикорупційного бюро України, його співробітники спільно із САП та Департаментом контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі. Зокрема, у приміщеннях міськради та обласної військової адміністрації.

[ + – ] Обшук у Запорізькій міській раді Фото: Facebook ГУР

Під час обшуків у посадових осіб Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї, а також кошти у значних обсягах.

Якихось подробиць справи в НАБУ більше не повідомили, посилаючись на таємницю слідства.

[ + – ] Гривні та іноземну валюту вилучили співробітники НАБУ під час обшуку Фото: Facebook ГУР

Що відомо про "Запорізьку справу"

Тим часом "агент НАБУ" Євген Шевченко на своїй особистій сторінці у Фейсбуці повідомив подробиці розслідування і навіть назвав імена та прізвища підозрюваних у розкраданні.

"Посадовці розкрадали у промислових масштабах майже всю гуманітарну допомогу, яка надходила до міста та області, і продавали її через торговельні мережі "АТБ" та "Сільпо", — написав Шевченко.

За його даними, за 6 місяців повномасштабної війни з Росією чиновники Запорізької міськради встигли незаконно продати 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 389 залізничних вагонів гуманітарної допомоги, що призначалася для переселенців та військових.

Кого підозрюють у розкраданні

Офіційної інформації про імена, прізвища та посади поки що немає. Дані (без вказівки першоджерела) опублікував Євген Шевченко на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, до розкрадання гуманітарної допомоги причетні:

голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух;

заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова;

депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина;

секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Реакція Куртева на звинувачення

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що інформація про "розкрадання сотень тонн гуманітарки в Запоріжжі" — це політичні замовлення, які мають на меті звести наклеп на місцеву владу.

"Слідчі дії, що проводилися вчора у стінах міської ради, підтвердили, що ні я, ні мої заступники не мають жодного стосунку до так званого розкрадання гуманітарної допомоги", — заявив Куртєв у відеозверненні.

За його словами, проведені у міськраді слідчі дії — це не ознака встановленої вини. Це лише дії, що проводяться у межах розслідування та є лише одним із інструментів для отримання доказів.

Також Куртєв звернувся до депутатів (без конкретних імен та прізвищ), які, за його словами, поширювали про нього неправдиву інформацію.

"Всі депутати, які вчора з самого ранку ледь не в піжамах бігали з телефоном по приміщенню міськради і винюхували щось по кутках, намагаючись знайти якийсь компромат, ви видихайте. Ви можете скільки завгодно писати і в себе в соцмережах, і на підконтрольних вам та вашим дружкам ресурсам спотворену інформацію, але у вас нічого не вийде", — заявив секретар Запорізької міськради.

Як відреагувала торговельні мережі

Корпорація "АТБ" офіційно заявила, що інформація про реалізацію розкраденої в Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини мережі не відповідає дійсності. Наведені в ній тези є неперевіреною інформацією, яка свідомо вводить в оману клієнтів та партнерів компанії та широку громадськість.

"Корпорація "АТБ" не мала і не має жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торгової мережі "АТБ" у регіоні", — йдеться в офіційному повідомленні, яке корпорація опублікувала у Фейсбуці.

Представники торгової мережі також попросили журналістів не розповсюджувати, за їхніми словами, неперевірену інформацію, яка псує репутацію торгової мережі.

"Ми стурбовані та обурені бездоказовим звинуваченням у бік "Сільпо" від агента НАБУ з продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумодопомогу у "Сільпо", а продаємо тільки те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном", — заявили представники торгової мережі.

За словами пресслужби "Сільпо", представники мережі супермаркетів вже звернулися до НАБУ за деталями та роз'ясненнями та готові всіляко сприяти слідству.

Нагадаємо, у Дніпрі "волонтери" продавали гуманітарну допомогу. За даними відомства, двоє чоловіків отримували з Польщі продукти харчування, призначені для ЗСУ, та продавали їх, "заробивши" щонайменше 850 тис. грн.

Також у середині червня у Дніпрі обласна прокуратура викрила місцевого жителя, який намагався продати гуманітарну допомогу, вона була призначена для українців, які постраждали від російського вторгнення.