Руководство Запорожья подозревают в торговле гуманитаркой: что произошло (фото, видео)

Торговые сети, которые обвинили в якобы реализации гумпомощи, уже сделали официальные заявления о своей непричастности. А секретарь горсовета назвал дело "политическим заказом".

Сотрудников Запорожского горсовета подозревают в незаконном присвоении гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в официальном Телеграм-канале.

По словам спикеров Национального антикоррупционного бюро Украины, его сотрудники совместно с САП и Департаментом контрразведки СБУ провели более 20 обысков в Запорожье. В частности, в помещениях горсовета и областной военной администрации.

[ + – ] Обыск в Запорожском городском совете Фото: Facebook ГУР

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также денежные средства в значительных объемах.

Каких-либо подробностей дела в НАБУ более не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.

[ + – ] Гривны и иностранную валюту изъяли сотрудники НАБУ во время обыска Фото: Facebook ГУР

Что известно о "Запорожском деле"

Тем временем "агент НАБУ" Евгений Шевченко на своей личной странице в Фейсбук сообщил подробности расследования и даже назвал имена и фамилии предполагаемых подозреваемых в хищении.

"Должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо", — написал Шевченко.

По его данным, за 6 месяцев полномасштабной войны с Россией чиновники Запорожского горсовета успели незаконно продать 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 389 железнодорожных вагонов гуманитарной помощи, предназначавшейся для переселенцев и военных.

Кого подозревают в хищении

Официальной информации об именах, фамилиях и занимаемых должностях пока нет. Данные (без указания первоисточника) опубликовал Евгений Шевченко на своей странице в соцсети.

По его словам, к хищению гуманитарной помощи причастны:

глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух;

заместитель главы Запорожской ОВА Злата Некрасова;

депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина;

секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Реакция Куртева на обвинение

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что информация о "хищении сотен тонн гуманитарки в Запорожье" — это политические заказы, цель которых оклеветать местную власть.

"Следственные действия, проводимые вчера в стенах городского совета, подтвердили, что ни я, ни мои заместители не имеют никакого отношения к так называемому хищению гуманитарной помощи", — заявил Куртев в видеообращении.

По его словам, проведенные в горсовете следственные действия — это не признак установленной вины. Это только действия, проводимые в рамках расследования и являющиеся лишь одним из инструментов для получения доказательств.

Также Куртев обратился к депутатам (без конкретных имен и фамилий), которые, по его словам, распространяли о нем неправдивую информацию.

"Все депутаты, которые вчера с самого утра едва не в пижамах бегали с телефоном по помещению горсовета и вынюхивали что-то по углам, пытаясь найти какой-то компромат, вы выдыхайте. Вы можете сколько угодно писать и у себя в соцсетях, и на подконтрольных вам и вашим дружкам ресурсам искаженную информацию, но у вас ничего не получится", — заявил секретарь Запорожского горсовета.

Как отреагировала торговые сети

Корпорация "АТБ" официально заявила, что распространяемая информация о реализации разворованной в Запорожье гуманитарной продукции через магазины сети не соответствует действительности. Приведенные в ней тезисы являются непроверенной информацией, сознательно вводящей в заблуждение клиентов и партнеров компании и широкую общественность.

"Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений по поставке на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе", — говорится в официальном сообщении, которое корпорация опубликовала в Фейсбуке.

Представители торговой сети также попросили журналистов не распространять, по их словам, непроверенную информацию, которая портит репутацию торговой сети.

"Мы обеспокоены и возмущены бездоказательным обвинением в сторону "Сильпо" от агента НАБУ по продаже гуманитарной помощи в Запорожской области. Ведь мы не продаем гуммопомощь в "Сильпо", а продаем только то, что официально закупаем по рыночным ценам у поставщиков в Украине и за рубежом", — заявили представители торговой сети.

По словам пресс-службы "Сильпо", представители сети супермаркетов уже обратились к НАБУ за деталями и разъяснениями и готовы всячески содействовать следствию.

Напомним, в Днепре "волонтеры" продавали гуманитарную помощь. По данным ведомства, двое мужчин получали из Польши продукты питания, предназначенные для ВСУ, и продавали их, "заработав" минимум 850 тыс. грн.

Также в середине июня в Днепре областная прокуратура разоблачила местного жителя, который пытался продать гуманитарную помощь, она была предназначена для украинцев, пострадавших от российского вторжения.