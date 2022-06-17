Продавал гуманитарную помощь: жителю Днепра грозит 7 лет за незаконный "бизнес" (фото)

По данным правоохранителей, гуманитарная помощь с продуктами питания предназначалась для жителей, пострадавших от вторжения РФ. Однако подозреваемый нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тысяч единиц мясных консервов на 1,35 млн грн.

В Днепре областная прокуратура разоблачила местного жителя, который пытался продать гуманитарную помощь, она была предназначена для украинцев, пострадавших от российского вторжения. Теперь подозреваемому грозит 7 лет тюрьмы. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении гражданину по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения — ч. 3 ст. 201-2 УК Украины", — сказано в сообщении ведомства.

По данным следствия, житель Днепра получил гуманитарный груз с продуктами питания из Польши. Гуманитарная помощь предназначалась для украинцев, которые пострадали от вторжения России, однако подозреваемый решил реализировать часть товара. Для этого он нашел предпринимателя, который согласился купить 38 тысяч единиц мясных консерв по цене вдвое ниже рыночной.

Мужчина был задержан во время получения 1 млн 350 тысяч грн за продажу продуктов питания.

Также во время проведения обысков по месту проживания и арендованного склада было обнаружено и изъято более 100 тысяч единиц продукции, денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 4 июня в Одессе задержали директора благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь. По информации прокуратуры, на продажу поступали продукты питания, одежда, медикаменты и даже каски с бронежилетами.

Ранее, 1 июня замглавы Черновицкой ОВА сообщили о подозрении в хищении гуманитарной помощи. По информации журналистов, чиновник Артур Мунтян использовал переданные Украине в качестве "гуманитарки" автомобили скорой помощи для личного заработка.