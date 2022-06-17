Продавав гуманітарну допомогу: мешканцю Дніпра загрожує 7 років за незаконний "бізнес" (фото)

За даними правоохоронців, гуманітарна допомога із харчами призначалася для мешканців, які постраждали від вторгнення РФ. Проте підозрюваний знайшов підприємця, який погодився купити 38 тисяч одиниць м'ясних консервів на 1,35 млн грн.

У Дніпрі обласна прокуратура викрила місцевого жителя, який намагався продати гуманітарну допомогу, вона призначена для українців, які постраждали від російського вторгнення. Наразі підозрюваному загрожує 7 років в'язниці. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора.

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"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану — ч. 3 ст. 201-2 КК України", — сказано в повідомленні відомства.

За даними слідства, мешканець Дніпра отримав гуманітарний вантаж із харчовими продуктами з Польщі. Гуманітарна допомога призначалася для українців, які постраждали від вторгнення Росії, проте підозрюваний вирішив реалізувати частину товару. Для цього він знайшов підприємця, який погодився купити 38 тисяч одиниць м'ясних консервів за ціною вдвічі нижчою за ринкову.

Чоловіка затримали під час отримання 1 млн 350 тисяч грн за продаж харчів.

Також під час проведення обшуків за місцем проживання та орендованого складу виявлено та вилучено понад 100 тисяч одиниць продукції, кошти, мобільні телефони та автомобіль. Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 4 червня в Одесі затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу. За інформацією прокуратури, на продаж надходили харчі, одяг, медикаменти та навіть каски з бронежилетами.

Раніше, 1 червня заступнику голови Чернівецької ОВА повідомили про підозру у розкраданні гуманітарної допомоги. За інформацією журналістів, чиновник Артур Мунтян використав передані Україні як "гуманітарку" автомобілі швидкої допомоги для особистого заробітку.