В Днепре "волонтеры" продавали гуманитарную помощь — Офис генпрокурора (фото)

По данным ведомства, двое мужчин получали из Польши продукты питания, предназначенные для ВСУ, и продавали их, "заработав" минимум 850 тыс. грн.

Двух жителей Днепра подозревают в продаже гуманитарной помощи для военных, сообщает Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, "волонтеры" благотворительного фонда установили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша, — отметили в ведомстве. — Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра".

Следствие установило, что подозреваемые арендовали склады для хранения "гуманитарки". Получая продукты питания, они продавали их. Задокументирована продажа гуманитарной помощи на сумму 850 тыс. грн.

Сейчас обоих мужчин задержали, решается вопрос об их аресте. В их домах, автомобилях и на арендованных складах обнаружили и изъяли 6 тонн продуктов питания, средств гигиены, компьютерной техники, мобильных телефонов, а также наличные на сумму почти 2 млн грн.

Напомним, в середине июня в Днепре областная прокуратура разоблачила местного жителя, который пытался продать гуманитарную помощь, она была предназначена для украинцев, пострадавших от российского вторжения.

4 июня в Одессе задержали директора благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь. По информации прокуратуры, на продажу поступали продукты питания, одежда, медикаменты и даже каски с бронежилетами.