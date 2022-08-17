У Дніпрі "волонтери" продавали гуманітарну допомогу, — Офіс Генпрокурора (фото)

За даними відомства, двоє чоловіків отримували з Польщі продукти харчування, призначені для ЗСУ, та продавали їх, "заробивши" щонайменше 850 тис. грн.

Двох мешканців Дніпра підозрюють у продажу гуманітарної допомоги для військових, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, "волонтери" благодійного фонду встановили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща, — зазначили у відомстві. — Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування та товарів особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території Дніпра".

Слідство встановило, що підозрювані орендували склади для зберігання "гуманітарки". Отримуючи продукти, вони продавали їх. Задокументовано продаж гуманітарної допомоги на суму 850 тис. грн.

Наразі обох чоловіків затримали, вирішується питання про їхній арешт. У їхніх будинках, автомобілях та на орендованих складах виявили та вилучили 6 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, а також готівку на суму майже 2 млн грн.

Нагадаємо, у середині червня у Дніпрі обласна прокуратура викрила місцевого жителя, який намагався продати гуманітарну допомогу, призначену для українців, які постраждали від російського вторгнення.

4 червня в Одесі затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу. За інформацією прокуратури, на продаж надходили продукти харчування, одяг, медикаменти та навіть каски з бронежилетами.